Eriksen prende las alarmas

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México.- Por segunda vez en su carrera, Christian Eriksen se colapsó durante un partido de la selección de Dinamarca. En esta ocasión, el mediocampista cayó al césped en el duelo amistoso frente a Ucrania previo al arranque del Mundial 2026 al que ninguno de los clasificó. El partido se encontraba en el minuto 65 y en las imágenes del duelo se observa como el capitán del cuadro europeo se lleva las manos al pecho para segundos después caer sobre el verde.

Esa imagen ocasionó que sus compañeros y jugadores ucranianos corrieran a auxiliarlo, además de pedir desesperadamente el ingreso del cuerpo médico que entró lo más rápido posible para atender al ex del Tottenham.

Los futbolistas de ambas naciones hicieron un círculo alrededor de Eriksen para evitar que la televisión y aficionados grabaran lo sucedido. A raíz de este suceso, el resto del partido fue cancelado.

"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó rápidamente y nos pusimos en contacto con él enseguida. Ahora necesita someterse a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a los jugadores y les dijera que está bien", compartió Morten Boesen, médico de la selección danesa.

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La primera vez que Eriksen se desvaneció en un juego fue durante el partido inaugural de Dinamarca en la Eurocopa de 2021, donde el futbolista sufrió un paro cardíaco en medio del partido frente a Finlandia.