Escaramuza Nobleza Charra va a la final

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La escaramuza Nobleza Charra Selección de San Luis Potosí de la categoría Infantil "A" tuvo una destacada participación dentro de la Olimpiada Nacional que se celebra en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, al conseguir tres medallas en ejercicios individuales y asegurar su lugar en la final por equipos.

La competencia se desarrolla en el Lienzo Charro "Hermoso Cariño", donde el representativo potosino enfrentó a ocho selecciones en busca de colocarse entre las mejores escuadras de la categoría.

Durante su presentación, las potosinas lograron obtener una medalla de plata en el ejercicio "Flores", además de dos preseas de bronce en las pruebas de "Abanico" y "Agrupación", resultados que reflejaron el talento, coordinación y disciplina del equipo.

La escaramuza está integrada por Daniela Gallardo González, Alison Danae Medina Neri, Ana Paula Posadas Huerta, Camila Paulette Salinas Gallardo, Fernanda Romina Flores Velázquez, Camila Sarahi Aguiñaga López, Renata Moreno González y Emma Isabella Zamudio Castillo.

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Gracias a su desempeño, el conjunto potosino consiguió avanzar a la gran final, instancia en la que enfrentará este viernes a las selecciones de Jalisco y Aguascalientes en busca del campeonato nacional de la categoría Infantil "A".