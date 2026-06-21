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Harán venta de zapatos y ropa pro ancianitos

Para apoyar a los adultos que reciben atención en un asilo

Por Carmen Hernández

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Harán venta de zapatos y ropa pro ancianitos
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      Cárdenas.- Este domingo en la Casa Hogar del Anciano San Nicolás Tolentino se llevará a cabo la venta de ropa y zapatos, lo que se recaude será destinado para los abuelitos que reciben atención en este lugar.

      La Casa Hogar está ubicada en la calle Hidalgo, donde reciben atención médica y hasta alimentación, mucha gente, incluso párrocos de las Iglesias se han acercado a apoyar con despensas y ventiladores, para que los adultos mayores estén en las mejores condiciones de salud y con una vida de calidad. 

      Para este día, de 10 de la mañana a 3 de la tarde llevarán a cabo la venta de ropa, zapatos y diversos accesorios a bajo costo, se espera que la población apoye comprando o donando lo que pueda, que es en beneficio de los abuelitos.  Lo que se recaude es para apoyar a los adultos mayores, para despensas o pañales que necesitan los adultos mayores, para tener una vida sana y de calidad.

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