España despide a Bélgica del Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

INGLEWOOD.- Mikel Merino anotó a los 88 minutos al capitalizar un rebote dejado por el arquero suplente Senne Lammens, y España avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo con una trabajada victoria 2-1 ante Bélgica.

Merino fue el autor del gol del triunfo por segundo partido consecutivo para España, que se las verá contra Francia en las semifinales el próximo martes en la zona de Dallas.

"Creo que estarán igual de preocupados ellos. Una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección", dijo el seleccionador español Luis de la Fuente.

El atacante del campeón inglés Arsenal ingresó a los 86 minutos y facturó con su segundo torque del partido, colándose en el área para cazar el rebote que Lammens dejó a la deriva tras el remate distante de Pau Cubarsí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Igualmente como suplente, Merino marcó al comienzo del tiempo añadido para que España derrotase 1-0 a Portugal en los octavos de final.

"No me lo creo todavía. Hacerlo una vez... pensaba que no iba a tocar hasta dentro de mucho y ocurre otra vez", dijo Merino. "Parece que las casualidades no existen y, si entras preparado, te vuelve a caer. Súper feliz".

"Dudo que pase otra vez. Veremos lo que sucede. Dos partidos para un campeonato del mundo. Ojalá lo podamos conseguir", agregó. "Partido de tú a tú con Francia. En semifinales no se podía esperar otra cosa."

Lammens, el portero del Manchester United, ingresó a los 71 minutos luego que el titular Thibaut Courtois tuvo que ser sustituido por una aparente lesión en el muslo.

Charles De Ketelaere había anotado el primer gol que España ha encajado en todo el Mundial a los 41 minutos. La Roja no había encajado goles en sus primeros cinco partidos del torneo de este año.

El arquero español Unai Simón fijó un récord de 650 minutos sin recibir goles en un Mundial, una racha que se remontaba a Qatar hace cuatro años, antes de que De Ketelaere la cortara de golpe al imponerse físicamente al juvenil Cubarsí y rematar de cabeza el centro de Timothy Castagne.

Tras un inicio cauteloso de ambos equipos en el segundo partido de cuartos de final del Mundial, España abrió el marcador a la media hora, cuando Lamine Yamal y Pedro Porro bajaron el balón por la banda derecha y se lo hicieron llegar a Dani Olmo, cuyo disparo fue detenido por Thibaut Courtois. Fabián Ruiz aprovechó el rebote y lo clavó para su primer gol del Mundial.

Ruiz fue titular por primera vez desde el debut de España en el Mundial. Reemplazó a Pedri González en el once en una variante táctica del seleccionador español Luis De La Fuente que causó cierta sorpresa. España permanece invicto desde marzo de 2023.

Bélgica no había generado nada parecido a una ocasión clara de gol antes del tanto de De Ketelaere, el delantero del Atalanta italiano que anotó dos goles en la goleada 4-1 de Bélgica sobre el anfitrión Estados Unidos el lunes.

Luego, la selección belga se defendió con mucho orden, algo que ha juicio de Yamal han intentado todos los equipos en esta Copa del Mundo.