España, perfecta a costa de Chequia

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España firmó este jueves en Praga su quinta victoria consecutiva en la Liga de Naciones al vencer 0-2 a la República Checa, con un gol de penalti de Álex Baena y otro de Pubill en el tiempo añadido. En un encuentro marcado por el protagonismo del VAR y varias ausencias de peso como Lamine Yamal, Rodri y Mikel Oyarzabal, la selección de Luis de la Fuente supo sufrir en el tramo final para ampliar su racha histórica a 43 partidos sin perder. Con este resultado, la Roja se jugará el liderato del grupo ante Inglaterra el próximo domingo en el estadio Metropolitano de Madrid.

Durante la primera mitad, España dominó con autoridad bajo la batuta de Zubimendi frente al ordenado planteamiento del equipo checo, dirigido por el español Santi Denia. Tras avisos iniciales de Pedro Porro y Huijsen, el videoarbitraje intervino para señalar una mano inocente de Ambros dentro del área. Baena ejecutó la pena máxima con maestría para anotar su quinto tanto como internacional, y antes del descanso Fabián estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo a la cruceta. Mientras tanto, Unai Simón apenas tuvo trabajo en su partido número 70 con la selección.

En la reanudación, el encuentro cambió de guion tras un gol de Yeremy Pino que el VAR anuló por un fuera de juego milimétrico. Aliviados, los locales se lanzaron al ataque y rozaron el empate con remates de Zima, un tiro desviado de Provod y un remate de espaldas de Hlozek que se estrelló en el larguero. Sin embargo, el ímpetu checo se frenó cuando Mikel Merino filtró un pase para Roberto Fernández y el capitán local, Krejci, lo agarró siendo el último hombre. El árbitro revisó la jugada en el monitor y cambió la tarjeta amarilla inicial por una expulsión directa. Con superioridad numérica y el rival agotado físicamente, España aprovechó el último suspiro del descuento para que Pubill sentenciara el marcador definitivo.