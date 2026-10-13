Espectacular remontada de Alex Ibarra en F5

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El piloto potosino Alejandro Ibarra protagonizó una destacada remontada durante la penúltima fecha de la Súper Copa en la Sultana del Norte, dentro de la categoría Fórmula 5, al avanzar desde el último lugar hasta colocarse entre los cinco primeros competidores. La carrera se desarrolló bajo condiciones climáticas favorables, con cielo nublado y una temperatura que permitió el desarrollo de una intensa jornada de automovilismo.

La competencia representó una oportunidad importante para los pilotos en la disputa de los últimos puntos de la temporada. Sin embargo, Ibarra enfrentó un fin de semana complicado desde las prácticas libres y la sesión de clasificación, con problemas mecánicos que le impidieron establecer una posición de salida y lo obligaron a arrancar desde el último sitio de la parrilla.

Pese a las dificultades, el potosino encontró ritmo durante la carrera y comenzó a recuperar posiciones hasta meterse en el grupo de los cinco primeros. Su avance lo colocó en condiciones de pelear por un lugar en el podio, pero una bandera roja en la parte final de la competencia limitó sus posibilidades de atacar en los últimos momentos.

"Demostramos de qué estamos hechos, logramos un gran resultado; veníamos a un gran ritmo para pelear el podio, desafortunadamente una bandera roja limitó para poder atacar al final y esto nos motiva para seguir adelante", comentó Alejandro Ibarra, quien también reconoció los problemas que enfrentó durante las prácticas y la clasificación.

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Con este resultado, el piloto potosino mantiene la presión en la clasificación entre los cinco principales protagonistas de la campaña, de cara a la definición del campeonato. La gran final de la Fórmula 5 y de la Súper Copa se disputará el próximo 15 de noviembre en el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla, donde Ibarra buscará cerrar la temporada con una actuación destacada.