Hermano de "El Mencho" acepta declararse culpable en EU

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Antonio Oseguera Cervantes, "Tony Montana", hermano de Nemesio Oseguera, "El Mencho", aceptó declararse culpable de los cargos federales en su contra en Washington.

En la declaración se indica que "las partes presentan respetuosamente esta moción para solicitar que la Corte anule la audiencia de estatus programada para el 18 de junio, fije una audiencia de cambio de declaración durante la semana del 27 de julio próximo, o tan pronto como la Corte esté disponible, y para excluir tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido".

Se menciona que "desde la última prórroga, las partes han llegado a un acuerdo sobre los términos de la declaración de culpabilidad y necesitan tiempo adicional para finalizar el papeleo correspondiente y prepararse para el cambio de declaración".

También se recuerda que "el 13 de abril de 2026, la Corte otorgó la cuarta moción conjunta de las partes para una prórroga, reprogramando la audiencia de estatus en este caso para el 18 de junio de 2026, para que las partes pudieran finalizar sus negociaciones de culpabilidad para resolver el caso antes del juicio (...) La Corte también suspendió el cómputo del tiempo de la Ley de Juicio Rápido hasta el 18 de junio de 2026".

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Se añade que "la defensa de Oseguera Cervantes y el Departamento de Justicia fueron enfáticos al señalar que no reprogramar la audiencia 'podría resultar en un fracaso de la justicia'".

Al ser una "Moción Conjunta", la fiscalía y la defensa, están de acuerdo con lo que se solicita.