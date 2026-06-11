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Madres buscadoras protestan previo al Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana impidió el avance de manifestantes hacia el Estadio Ciudad de México.

Por El Universal

Junio 11, 2026 12:24 p.m.
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Madres buscadoras protestan previo al Mundial 2026
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      Horas antes de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, colectivos de búsqueda de personas se manifiestan en Calzada de Tlalpan, afuera de la estación del Tren Ligero Textitlán.


      Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) impiden el paso de los manifestantes rumbo al Estadio Ciudad de México.

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      Las personas buscadoras manifestaron su inconformidad por las obras implementadas con motivo de la Copa Mundial de Futbol y denunciaron falta de acciones en la localización de sus seres queridos.
      "Cómo hicieron las obras en chinga por el Mundial y no vemos la misma ayuda para nosotras", expresó Olga, integrante de una colectiva de búsqueda.
      Otras de las manifestantes se movilizaron a uno de los puentes peatonales para gritar consignas ante el paso de los asistentes al partido inaugural.

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