Continúan las protestas de maestros de la CNTE en los estados

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De cara a la inauguración de la

, docentes adheridos a la

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) continúan realizandoen algunos estados del país.Docentes adheridos a lala mañana de este jueves el acceso al, ubicado en la ciudad vecina de Chiapa de Corzo, a unas horas de la inauguración del Mundial de Fútbol México 2026.Cientos de maestros federalizados, que pertenecen a ladel(SNTE), cerraron la carretera al aeropuerto, ubicado a 26 kilómetros al oriente de Tuxtla Gutiérrez.Afuera del inmueble los educadoresen señal de protesta para exigir la apertura de ladirectamente con la presidentay la representación nacional de laLadel contingente magisterial y la ocupación del sitio impidió que algunos pasajeros abordaran y viajaran a otras regiones del país.Los, adultos y algunos niños, quedarondentro de las instalaciones por más de. Los docentes les permitieron al final salir del área.Una fuente de lainformó que elal, que inicióde la mañana, se prolongará por unAgregó que con la ocupación aeroportuaria, laendureció suscontra el, "porque ni nos ve ni nos escucha para abrir las conversaciones y las negociaciones".Docentes de lademarcharon por las calles de la ciudad en apoyo a laconvocada por la), para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio.A través de, profesores de la institución realizaron lapara salir del plantel con destino al Reloj Monumental de, como parte de las acciones nacionales impulsadas por la Coordinadora.Entrey pancartas, los docentes exigieron elcon base eny la. También solicitaron la desaparición de las Afores, al considerar que condenan a los trabajadores a recibir pensiones insuficientes al momento de su retiro.Durante el recorrido, los profesores lanzaronen defensa de los derechos del magisterio y exigieron la abrogación de la Ley delde 2007, una, respeto a los derechos laborales y la defensa de la educación pública.Consideraron que se requiere unapara garantizar procesos justos dey permanencia en el sector educativo, por lo que rechazaron el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).De igual manera, advirtieron que continuarán con este tipo demientras no exista una respuesta favorable a sus demandas.Docentes y trabajadores burócratas ense sumaron a lasde cara a la inauguración de la, y marcharon en la avenida costera ende La Paz para exigir la revisión del sistema de pensiones dely mejoras en los servicios médicos para los derechohabientes.Al grito de "¡Ni un paso atrás!", "¡Gobierno escucha, seguiremos en la lucha!", el contingente avanzó hasta llegar a la plaza central deldonde se concentraron y realizaron diversos pronunciamientos rechazando la reforma a la Ley delde 2007 y el esquema de cuentas individuales.Desde poco antes de las 08:00 horas, integrantes de ladel(SNTE) y de la Sección La Paz delse concentraron en las calles aledañas aly alistaron sus mantas para enseguida avanzar por las calles de la capital sudcaliforniana y concluir con elen el Kiosko delLacontinúa esta mañana en la capital del estado, en paralelo a lasquey trabajadores desarrollan endel país.