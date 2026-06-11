Continúan las protestas de maestros de la CNTE en los estados
Docentes de la CNTE impiden operaciones en aeropuerto Ángel Albino Corzo para exigir diálogo con el gobierno.
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De cara a la inauguración de lacopa Mundial de Futbol 2026 , docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
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(CNTE) continúan realizando marchas y bloqueos en algunos estados del país.
Chiapas
Docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la mañana de este jueves el acceso al aeropuerto Ángel Albino Corzo, ubicado en la ciudad vecina de Chiapa de Corzo, a unas horas de la inauguración del Mundial de Fútbol México 2026.
Cientos de maestros federalizados, que pertenecen a la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cerraron la carretera al aeropuerto, ubicado a 26 kilómetros al oriente de Tuxtla Gutiérrez.
Afuera del inmueble los educadores quemaron neumáticos en señal de protesta para exigir la apertura de la mesa nacional de diálogo directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y la representación nacional de la CNTE.
La movilización del contingente magisterial y la ocupación del sitio impidió que algunos pasajeros abordaran y viajaran a otras regiones del país.
Los viajeros, adultos y algunos niños, quedaron retenidos dentro de las instalaciones por más de dos horas. Los docentes les permitieron al final salir del área.
Una fuente de la CNTE informó que el bloqueo al aeropuerto Ángel Albino Corzo, que inició antes de las seis de la mañana, se prolongará por un tiempo indeterminado.
Agregó que con la ocupación aeroportuaria, la CNTE endureció sus protestas contra el gobierno federal, "porque ni nos ve ni nos escucha para abrir las conversaciones y las negociaciones".
Hidalgo
Docentes de la Escuela Secundaria General Número 1 de Pachuca marcharon por las calles de la ciudad en apoyo a la movilización convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio.
A través de redes sociales, profesores de la institución realizaron la convocatoria para salir del plantel con destino al Reloj Monumental de Pachuca, como parte de las acciones nacionales impulsadas por la Coordinadora.
Entre consignas y pancartas, los docentes exigieron el pago de pensiones con base en salarios mínimos y la eliminación de las UMAS. También solicitaron la desaparición de las Afores, al considerar que condenan a los trabajadores a recibir pensiones insuficientes al momento de su retiro.
Durante el recorrido, los profesores lanzaron consignas en defensa de los derechos del magisterio y exigieron la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una jubilación digna, respeto a los derechos laborales y la defensa de la educación pública.
Consideraron que se requiere una transformación profunda para garantizar procesos justos de ingreso, promoción y permanencia en el sector educativo, por lo que rechazaron el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
De igual manera, advirtieron que continuarán con este tipo de manifestaciones pacíficas y actividades mientras no exista una respuesta favorable a sus demandas.
Baja California Sur
Docentes y trabajadores burócratas en Baja California Sur se sumaron a las movilizaciones nacionales de cara a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, y marcharon en la avenida costera en malecón de La Paz para exigir la revisión del sistema de pensiones del ISSSTE y mejoras en los servicios médicos para los derechohabientes.
Al grito de "¡Ni un paso atrás!", "¡Gobierno escucha, seguiremos en la lucha!", el contingente avanzó hasta llegar a la plaza central del malecón donde se concentraron y realizaron diversos pronunciamientos rechazando la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y el esquema de cuentas individuales.
Desde poco antes de las 08:00 horas, integrantes de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Sección La Paz del Sindicato de Burócratas se concentraron en las calles aledañas al malecón y alistaron sus mantas para enseguida avanzar por las calles de la capital sudcaliforniana y concluir con el mitin en el Kiosko del malecón.
La concentración continúa esta mañana en la capital del estado, en paralelo a las protestas que sindicatos y trabajadores desarrollan en diversas regiones del país.
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