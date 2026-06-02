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Estadios de la Copa Mundial eliminan patrocinadores corporativos

16 estadios anfitriones cambian nombres para respetar derechos exclusivos de patrocinadores FIFA.

Por AP

Junio 02, 2026 07:45 p.m.
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Estadios de la Copa Mundial eliminan patrocinadores corporativos
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      Los estadios que albergarán partidos de la Copa Mundial están eliminando todo rastro de sus habituales patrocinadores corporativos antes de que comienza el torneo la próxima semana.

      Cambios en nombres y patrocinadores de estadios para la Copa Mundial

      En la sede de los Cowboys de Dallas de la NFL, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, los trabajadores continuaron el martes el proceso de cubrir el logro "AT&T" en la fachada del estadio. Los trabajos comenzaron la semana pasada.

      ¿La razón? Los patrocinadores de los estadios que son sedes de la Copa del Mundo no son patrocinadores de la FIFA, que tienen garantizados derechos exclusivos durante el torneo, que se extiende hasta el 19 de julio.

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      Como resultado, la mayoría de los 16 estadios anfitriones están siendo rebautizados con nombres genéricos de ciudades. El AT&T Stadium se llamará Dallas Stadium.

      En Seattle, se colgaron pancartas negras para cubrir el nombre "Lumen" en Lumen Field. La sede de los Seahawks de la NFL ahora se conoce como Seattle Stadium. Incluso el estadio de fútbol más grande de América Latina, el icónico Banorte Stadium en México, ha sido renombrado temporalmente como Estadio de la Ciudad de México.

      Excepciones y casos especiales en la Copa Mundial

      Una excepción es BC Place en Vancouver, Columbia Británica, que es propiedad del gobierno, por lo que se llama BC Place Vancouver.

      Otros estadios y sus denominaciones para la Copa del Mundo incluyen: MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, que se llamará New York New Jersey Stadium, y Levi´s Stadium en Santa Clara, California, rebautizado como San Francisco Bay Area Stadium.

      La FIFA permitió que el enorme logotipo de Mercedes Benz en la parte superior del estadio de los Falcons de Atlanta en Georgia se quede debido a que se determinó que retirarlo podría causar daños estructurales al techo retráctil.

      Pero los grandes logotipos redondos en los costados del edificio fueron cubiertos en abril, y el recinto se llamará Atlanta Stadium este verano.

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