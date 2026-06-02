Karim López, joven sonorense, se perfila como estrella NBA

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El baloncesto mexicano tiene una nueva estrella y su nombre es Karim López. Nacido en Hermosillo, Sonora, hace 19 años, es el principal prospecto internacional del próximo Draft de la NBA y está proyectado para ser seleccionado en la primera ronda, algo que sería histórico para un jugador azteca.

Actualmente, López juega en los Breakers de Nueva Zelanda, pero tras declararse elegible para el Draft y brillar en las pruebas físicas y de habilidades del NBA Combine, los expertos aseguran que será seleccionado entre los primeros 15 jugadores.

Declaraciones de Mark Tatum sobre Karim López

En conferencia de prensa previo a las Finales, Mark Tatum, subcomisionado y director de operaciones de la NBA, se rindió ante el alero de 2.06 metros y aseguró que puede convertirse en una estrella que trascienda fronteras.

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"México es un mercado muy importante para nosotros y que Karim esté proyectado para aparecer muy alto en el draft, es emocionante. Aunque juega en Nueva Zelanda, crea una energía y entusiasmo en un país donde todos van detrás de él", mencionó.

En tiempos donde la mejor liga de baloncesto en el mundo tiene a sus mejores estrellas nacidas fuera de Estados Unidos, Karim aparece como un candidato a destacar.

"Karim tendrá ese mismo impacto con los fans mexicanos que lo apoyarán donde sea que juegue, pero también diría que los jugadores internacionales no sólo son relevantes en su país, se vuelven estrellas internacionales como Victor Wembanyama, Luka Doncic o Giannis Antetokounmpo, son jugadores que fueron los más valiosos de la liga", agregó.

Futuro de la NBA en México según Mark Tatum

Como cada año, Tatum fue cuestionado sobre la posibilidad de tener un equipo mexicano en la NBA. Sin embargo, aseguró que todavía la prioridad está en otras ciudades de Estados Unidos.

"México es un gran mercado, Capitanes lo ha hecho increíble, pero ahora nuestro enfoque está en Las Vegas y Seattle. Sin embargo, no hay duda que la Ciudad de México es candidata para algún día tener una franquicia de la NBA en el futuro", mencionó.