Estará Joe Burrow fuera por 3 meses

CINCINNATI.- El entrenador en jefe de los Bengals de Cincinnati confirmó el lunes que el quarterback Joe Burrow se someterá a una cirugía en el dedo del pie izquierdo.

“Estamos trabajando en los detalles y los plazos. Pasaremos la semana recopilando toda la información que podamos”, dijo Zac Taylor durante una conferencia de prensa.

Taylor no indicó cuándo Burrow se someterá a la cirugía ni cuánto tiempo podría estar fuera el estelar mariscal de campo. Se estima que la lesión en el dedo del pie lo deje fuera de juego un mínimo de tres meses.

“No sé cómo es una rehabilitación de un dedo del pie”, dijo Taylor. “Sé que Joe va a dar todo lo que tiene. Va a hacer todo lo posible para volver al campo”.

Se trata de la tercera lesión importante de Burrow en sus seis temporadas desde que fue la primera selección general en el draft de 2020 y constituye un duro golpe para Cincinnati, que ha comenzado con un récord de 2-0 por primera vez desde 2018. Los Bengals cifras aspiraciones de postemporada después de perderse los playoffs las dos últimas campañas.

Burrow salió del vestuario de los Bengals con muletas y usando una bota en el pie izquierdo después de lesionarse el dedo del pie durante el segundo cuarto de la victoria de Cincinnati por 31-27 sobre los Jaguars de Jacksonville el domingo.