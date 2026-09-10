Estrellas del atletismo vuelven a la acción

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BUDAPEST, Hungría.- Sí, habrá estrellas del atletismo —Sha´Carri Richardson, Gabby Thomas, Mondo Duplantis y más— que competirán esta semana por esos premios máximos de 150.000 dólares en un nuevo evento llamado Ultimate Championships. También habrá corredores como Jacory Patterson.

El velocista de 26 años de los 400 metros, originario de Carolina del Sur, quizá no sea el rostro más reconocible en la reunión de tres días con 28 pruebas que comienza el viernes. Sin embargo, en cierto modo, él es la razón por la que existe este evento.

El año pasado, Patterson trabajaba en un turno nocturno cargando camiones en una instalación de UPS. Su historia se volvió viral cuando ganó una carrera en el muy denostado y debatido circuito Grand Slam Track —otro intento, aunque fallido— que fue diseñado para elevar el perfil del deporte en años no olímpicos y, en última instancia, poner más dinero en los bolsillos de los corredores.

Gracias a esa victoria, Patterson tiene un contrato de patrocinio con Nike. Eso le permite entrenar cerca de casa, lo que ha ayudado a su rendimiento. Eso, a su vez, le consiguió un lugar en la línea de salida en Ultimate.

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Patterson tiene el cuarto mejor tiempo del año en 400 metros (43,76), lo suficientemente bueno como para colocarlo en un grupo que incluye a los campeones olímpico y mundial más recientes y al resto de los atletas mejor clasificados de esta temporada.

"Una cosa de Ultimate es el dinero del premio. Es una oportunidad diferente. No tenemos dinero de la NFL, la NBA o la MLB. Así que, cuando vemos cosas así, uno simplemente quiere ir, rendir al máximo y, bueno, ver si puede conseguir esos 150", comentó Patterson.

150.000 dólares es mucho dinero para el atletismo, pero no para la mayoría de los deportes.