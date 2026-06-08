Éxito total en la Carrera Atlética Rivera 2026

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Con una destacada participación de la comunidad runner de San Luis Potosí y municipios vecinos, este domingo se llevó a cabo con gran éxito la Carrera Atlética Rivera 2026, evento realizado en honor al Señor de la Agonía y a beneficio de la Capilla Corpus Christi de Fracción Rivera.

Los participantes recorrieron las distancias de 5 y 10 kilómetros en un circuito que ofreció un atractivo recorrido por las calles de la comunidad, combinando deporte, convivencia familiar y el tradicional ambiente de las festividades patronales.

En la prueba de 10 kilómetros, dentro de la categoría Juvenil Varonil, el triunfo correspondió a Néstor Fabricio Limón, quien cruzó la meta con un tiempo de 41:34. El segundo lugar fue para Arón Zárate con 45:34, mientras que Raúl Márquez Moreno completó el podio con registro de 49:53.

En tanto la libre Femenil de 10 kilómetros, Irlanda Zárate Mendoza se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 1 hora, 1 minuto y 22 segundos. Montserrat Noyola Leija ocupó la segunda posición con tiempo de 1:02:01, mientras que Juliana Andrea Fraga finalizó tercera con 1:14:25. Por su parte, en la categoría Libre Varonil, Juan Pablo Álvarez Martínez se adjudicó la victoria con un tiempo de 47:47. Nicolás Sánchez Zavalija concluyó en la segunda posición con 52:58 y José Daniel Ramírez ocupó el tercer puesto al registrar 59:10.

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Una de las actuaciones más sobresalientes de la jornada fue la de Alejandro Ramírez, quien dominó la categoría Master Varonil 10K con un tiempo de 38 minutos y 40 segundos. Juan Ramón Zapata fue segundo con 43:00 y Sergio Zambrano Gómez tercero con 45:57. En la categoría Veteranos Varonil 10 K, Zeferino González A. se llevó el primer lugar al completar el recorrido en 01:03:08.

La categoría Libre Femenil 5K tuvo como vencedora a Maricruz Escobedo, quien dominó la prueba con un tiempo de 22 minutos y 5 segundos. Antonia Zavalija Uresti terminó en la segunda posición con 27:56 y Erika Monjaras concluyó tercera con 28:20. Por su parte, en la categoría Libre Varonil 5K se registró una de las actuaciones más sobresalientes de la jornada gracias a Alejandro Emmanuel Hernández Zapata, quien cruzó la meta en primer lugar con un impresionante tiempo de 15 minutos y 34 segundos. Ulises Elvira fue segundo con 19:43 y Jesús Giovanni Márquez ocupó la tercera posición con 21:41.