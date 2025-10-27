Exitosa Carrera Atlética del Libanés Potosino

Con gran entusiasmo y una destacada participación de alrededor de 600 corredores, se celebró este domingo la Carrera Atlética del Club Libanés Potosino, conmemorando el 30 aniversario de la institución. La competencia se llevó a cabo en un ambiente de fiesta deportiva, con distancias de 5 y 10 kilómetros, reuniendo a atletas locales, nacionales e internacionales.

El gerente general del Club Libanés Potosino, Roberto Muñoz Rangel, fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes, y en un emotivo momento, entregó un reconocimiento póstumo a los familiares de Hugo Moreno, quien fue uno de los precursores de las primeras carreras organizadas por el club. También dirigió unas palabras de apertura el presidente del Consejo de Administración, Juan Fernando Saquis Rangel, quien destacó la importancia de fomentar el deporte y la convivencia familiar a través de este tipo de eventos.

En lo deportivo, la jornada dejó notables actuaciones y un alto nivel competitivo. En la categoría General Varonil 10K, el ganador absoluto fue Óscar Emiliano Medina Aguilar, del equipo Zatopec, con un tiempo de 32:02 minutos, seguido por Eric Kibet Kangogo de Kenia (32:30) y Miguel Ángel Márquez Alemán, representante del equipo Libanés (32:48).

Por su parte, en la General Femenil 10K, la keniana Rose Jepkorir Kangogo se llevó la victoria con un tiempo de 36:38, seguida por Anahí Rivera Olmedo, de Zacatecas (37:25), y Beatrice Kemunto Gesabwa, también de Kenia (38:51).

En las distintas categorías por edad, los resultados fueron los siguientes: de 19 a 39 Femenil: 1ª Marceline Jepchirchir Kipkemoi (Kenia) – 39:06; 2ª Lydiah Bosibori Mochama (Kenia) – 39:26; 3ª Esmeralda Ramos Ramos (Joselos Team) – 40:58. 19 a 39 Varonil: 1º Kalib Galván Amaya (Club Zapotec) – 33:01; 2º Alejandro Emmanuel Hernández Zapata – 33:48; 3º Paul Longole (Kenia) – 33:56.

En los 40 a 49 Femenil: 1ª Aide Laura Hernández Rivera (Mac’s Team) – 40:12; 2ª Benita Jiménez Ramírez (Proyecto Painaltzin) – 42:21; 3ª Angélica Carranza Ordaz (Salvajes) – 44:54. 40 a 49 Varonil: 1º Ubaldo Iván Blanco Covarrubias (Joselos) – 34:44; 2º Phillip Nyaribo Mosima (Kenia) – 35:23; 3º José Cervantes Torres (Sindicato Cummins) – 37:44.

La categoría 50 a 59 Femenil: 1ª Rosa María López Mireles (Tovar) – 44:58; 2ª Ma. Teresa Villegas Herrera (Simba) – 45:58; 3ª Teresa Olivo Rosales (Salifor) – 50:45. 50 a 59 Varonil: 1º Sergio García Betancourt (Zatopec) – 35:44; 2º Miguel León Acoletzi (M. León) – 36:31; 3º Zósimo Galván Segura – 38:51.