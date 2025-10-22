logo pulso
Exitoso Duatlón SLP

Miguel Márquez se llevó el triunfo de la competencia en la categoría Libre

Por Romario Ventura

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Exitoso Duatlón SLP

En un ambiente lleno de energía y espíritu deportivo, el pasado domingo se llevó a cabo con gran éxito el Duatlón San Luis Potosí 2025 en el interior del Parque Tangamanga II, donde desde temprana hora decenas de atletas participaron en una exigente competencia que combinó resistencia, velocidad y estrategia a lo largo de 27.5 kilómetros, distribuidos entre tramos de ciclismo y carrera pedestre.

En la categoría 40 y más femenil, la ganadora fue Alejandra Altamirano Rangel, del equipo Libre, con un tiempo de 1:24:57, seguida por Yolanda Araceli Leija Zamora (Matamoros/MLEN) con 1:25:35, y Aide Ibarra Loredo (JR Bike), quien completó el podio con 1:27:12.

Por su parte, en la categoría 40 y más varonil, el primer lugar fue para Enrique Benavente Espinosa (CIAD), con un excelente registro de 56:37 minutos. En la segunda posición se ubicó Diego Loredo (FocusCycling) con 1:00:25, mientras que el tercer puesto fue para José Gonzalo Chávez Ríos (Despacitos), con 1:02:15.

En la categoría libre hasta 39 femenil, Kelly de Blas Hernández (Canel’s AVCO) dominó la prueba con un tiempo de 1:06:04, seguida de Renata Esquivel Yepes (Alpha) con 1:06:13, y Laura Estephania Fuentes González (Tribikers), quien marcó 1:08:25.

Dentro de la categoría libre hasta 39 varonil, el vencedor fue Miguel Ángel Márquez Alemán (Libanés) con un sobresaliente tiempo de 52:37 minutos. El segundo lugar lo ocupó Erick Leyva Álvarez (Nabica) con 56:34, y Gael Valadez Díaz (La Loma) completó el podio con 57:17.

Finalmente, en la categoría relevo mixto, el triunfo correspondió al dúo conformado por Andrea Camarena y Mario González (Tribikers) con 1:07:56, seguidos por Paloma Mainov y Villanueva (Libre) con 1:08:19, y en la tercera posición Génesis Rondón y Alejandro Acosta (Matamoros) con 1:09:26.

