Redondeo Oxxo en favor de Asilo de Ancianos

MATEHUALA.- La cadena de tiendas Oxxo de Matehuala y de San Luis Potosí, se unen a la campaña de redondeo a favor del Asilo de Ancianos de Matehuala “José Navarro Sahagún”.

Exhortan a las personas a decir “sí al redondeo” para apoyar a los adultos mayores que están en este lugar. Con el lema “Tú puedes hacer la diferencia”, invitan a la población en general a decir sí al redondeo cuando acudan a cualquier tienda Oxxo de Matehuala o de San Luis Potosí, con esto estarán contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores que viven en el Asilo de Ancianos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El redondeo de los meses de octubre, noviembre y diciembre llegara al Asilo Municipal y todo el redondeo será destinado para apoyar a los que viven en este hogar, por lo que exhortan a los clientes de Oxxo darle valor a los centavos, pues, aunque para ellos sea poquito ya sumando todo lo que redondean las personas es una cantidad más grande.

No hay una meta a la que se quiera llegar, pero mientras más cantidad se recaude será mucho mejor para el asilo, por lo que ésta es la oportunidad de los clientes de Oxxo de Matehuala y de San Luis Potosí a ayudar a una noble causa.

El personal del Asilo de Ancianos de Matehuala “José Navarro Sahagún”, así como los huéspedes de este lugar agradecen a la empresa Oxxo por tomarlos en cuenta y llevar esta campaña en favor

de ellos.