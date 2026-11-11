Fallece a los 78 años Bob Boone

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FILADELFIA.- Bob Boone, histórico receptor del primer equipo de los Filis de Filadelfia en conquistar una Serie Mundial, ganador de siete Guantes de Oro y figura central de la primera familia de tres generaciones en las Grandes Ligas, falleció a los 78 años. Su hijo, Bret Boone, informó el deceso este martes en redes sociales sin detallar las causas, recordándolo como un hombre de gran integridad y un padre ejemplar.

Seleccionado originalmente como tercera base en 1969, Boone se transformó en uno de los mejores receptores defensivos de la historia durante sus 19 temporadas en las Grandes Ligas: diez con Filadelfia, siete con los Angelinos de California y dos con los Reales de Kansas City. Fue pieza fundamental en el título de la Serie Mundial de 1980 con los Filis, bateando para .412 y atrapando el último out del sexto juego, además de protagonizar la recordada jugada en la que un elevado de foul rebotó en su guante hacia el de Pete Rose.

Cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, Boone obtuvo su último Guante de Oro a los 41 años y se retiró con 2.225 juegos recibidos, marca que hoy ocupa el tercer lugar histórico detrás de Iván Rodríguez y Carlton Fisk. Tras su retiro, dirigió a los Reales y a los Rojos de Cincinnati (371-444) y trabajó en la gerencia de los Nacionales de Washington, franquicia con la que sumó otro anillo de Serie Mundial en 2019.

Su legado familiar es único en el béisbol: su padre, Ray, jugó 13 campañas en las Mayores; sus hijos Bret y Aaron —actual mánager de los Yankees— también fueron estrellas de Grandes Ligas, y su nieto Jake integra la oficina de los Mets. Organizaciones como los Filis, Angelinos y Yankees, junto a figuras como Mike Schmidt y Mike Piazza, lamentaron la partida de un referente dentro y fuera del diamante.

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