logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial

Por El Universal

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial

México.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Washington para presenciar el viernes el sorteo de la Copa Mundial 2026 junto a su par estadounidense, Donald Trump, ocasión en la que se verán por primera vez cara a cara.

Tras varios días de espera, Sheinbaum despejó el miércoles las dudas sobre su participación en el sorteo y dijo durante su conferencia matutina que además de Trump, estará presente en el mismo junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El torneo se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. El estadio Azteca de la Ciudad de México albergará el partido inaugural.

“Es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esta será la primera vez que la mandataria tendrá un encuentro cara a cara con Trump. Los dos gobernantes tenían previsto reunirse durante la cumbre del G-7 que se realizó en junio en Canadá, pero a último momento la reunión bilateral se canceló debido a que Trump debió viajar de manera anticipada a Washington para atender las tensiones entre Israel e Irán.

Al ser consultada sobre si aprovecharía la visita a Washington para tener un encuentro privado con el presidente estadounidense, Sheinbaum indicó que “todavía no está definido” y agregó que “si fuera el caso sería una reunión muy breve”.

Trump y Carney confirmaron que acudirán al sorteo que se efectuará en el Kennedy Center para las Artes Escénicas de Washington y donde se definirán los 12 grupos del Mundial que por primera vez tendrá 48 equipos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trail Blazers ganan ante los Cavaliers
Trail Blazers ganan ante los Cavaliers

Trail Blazers ganan ante los Cavaliers

SLP

AP

Fallece joven promesa del box
Fallece joven promesa del box

Fallece joven promesa del box

SLP

Ana Paula Vázquez

Desde muy joven David Hernández mostró un fuerte interés por el pugilismo

Clippers ya sin Paul rompen mala racha
Clippers ya sin Paul rompen mala racha

Clippers ya sin Paul rompen mala racha

SLP

AP

Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial
Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial

Sheinbaum sí irá al sorteo del Mundial

SLP

El Universal