Federer se sumará al Salón de la Fama

Londres.- El suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams, ha sido incluido en el Salón de la Fama del tenis. El helvético recibió este miércoles la noticia por sorpresa en una visita a la federación de tenis de Suiza en la que compartió el día con algunas de las jóvenes promesas del país.

“Es un gran honor ser incluido en el Salón de la Fama del tenis y estar al lado de tantos grandes campeones de la historia de este deporte”, dijo Federer. “A lo largo de mi carrera siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo que dejaron los que vinieron antes que yo. Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es algo muy bonito”.

La ceremonia tendrá lugar el próximo agosto en la ciudad estadounidense de Newport, donde está localizado el Salón de la Fama del tenis.

Federer es el primer miembro del ‘Big Three’ que conforma junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic en recibir este honor.

A lo largo de su extensa carrera que cerró en 2022, el suizo ganó 20 Grand Slams, récord histórico en su momento superando a Pete Sampras, sumó 310 semanas como número uno y ganó 103 títulos, solo por detrás de Jimmy Connors, que consiguió 109.

Además, el suizo es el hombre con más títulos en la historia de Wimbledon (8) y tiene el récord de más semanas consecutivas en lo más alto, con 237.