Fermín Rivera apunta a su consagración en Las Ventas de Madrid
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El matador de toros potosino Fermín Rivera Agüero compareció ante los medios de comunicación para dar a conocer los próximos compromisos que tendrá dentro de su temporada taurina, entre los que destaca su próxima presentación en Las Ventas de Madrid, España, donde tendrá un importante compromiso de consagración con la alternativa.
El primer compromiso será este sábado 15 de agosto en Santa María del Río, municipio cercano a la capital potosina, donde participará en el tradicional festival taurino con motivo de las fiestas patronales del municipio. Rivera tendrá un doble significado en esta presentación, ya que lidiará novillos de la ganadería de su abuelo, Fermín Rivera.
En el cartel estará acompañado por el matador José Mauricio, además del novillero conocido como "El Bicharraco" Ricardo López y el joven matador zacatecano César Pacheco, quien recientemente tomó la alternativa.
El festival en Santa María del Río está programado para las 16:30 horas, donde el torero potosino buscará ofrecer una actuación especial ante la afición de la región. Posteriormente, Fermín Rivera regresará a la capital potosina el martes 25 de agosto, para formar parte de la tradicional corrida de San Luis Rey, programada a las 20:00 horas.
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Para esta presentación, el cartel contará con la participación del rejoneador Fauro Aloi, quien estará acompañado por los Forcados Potosinos. En la parte de a pie, Rivera alternará con Leo Valadez y Bruno Aloi, este último de reciente alternativa y a quien el potosino reconoció por sus condiciones y personalidad dentro del ruedo, la corrida será con ganado local de Pepe Garfias.
Sin embargo, uno de los grandes objetivos en el horizonte de Fermín Rivera será su compromiso en Las Ventas de Madrid, España.
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