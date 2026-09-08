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Feroz remontada de Cerveceros

Con rally de 3 carreras en la octava entrada superan a los Cachorros

Por AP

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Feroz remontada de Cerveceros
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      MILWAUKEE.- El venezolano Jackson Chourio conectó un sencillo productor de dos carreras para encabezar un rally de tres anotaciones en la octava entrada e hizo una atrapada en zambullida para el último out en la novena, mientras los Cerveceros de Milwaukee remontaron el lunes por 4-3 para vencer a los Cachorros de Chicago.

      Los Cachorros quedaron a ocho juegos de los Cerveceros, líderes de las Grandes Ligas, en la División Central de la Liga Nacional tras perder el primer duelo de esta serie de tres juegos.

      Chicago intentó su propia remontada en la novena entrada ante Trevor Megill.

      Los Cachorros perdían 4-2 cuando el venezolano Pedro Ramírez, quien ya había conectado un jonrón en la quinta entrada, pegó un batazo con un out que podría haber superado la barda si el jardinero derecho Luis Lara no hubiera hecho una atrapada saltando. Luego, Pete Crow-Armstrong disparó un batazo de 400 pies por encima de la barda entre el jardín derecho y el central para el primer jonrón que Megill permitió en toda la temporada.

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      El abridor de los Cachorros, Matthew Boyd, silenció a Milwaukee durante las primeras siete entradas, pero se metió en problemas en la octava.

      El dominicano Abner Uribe (5-2) se apuntó la victoria tras retirar en orden a los tres bateadores en la octava.

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