Filippo Ganna se lleva la etapa 18

MADRID.- La Vuelta a España esquivó el jueves graves interrupciones por parte de manifestantes pro-palestinos tras alterar la ruta de la etapa contrarreloj.

Filippo Ganna del equipo Ineos Grenadiers se llevó el triunfo en la etapa con un tiempo de 13 minutos, superando a Jay Vine del UAE Team Emirates por menos de un segundo.

Se vieron varias banderas palestinas ondeando a lo largo de la ruta en Valladolid, y muchos aficionados abuchearon ruidosamente cuando pasaron los ciclistas del Israel Premier Tech, pero sin afectar significativamente su participación.

La contrarreloj del jueves estaba originalmente programada para realizarse en una ruta de 27.2 kilómetros (17 millas), pero los organizadores la cambiaron a una ruta de 12.2 kilómetros (7.6 millas) “con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa”.

La decisión de cambiar la ruta no fue completamente aceptada por todos los ciclistas.

Los ciclistas votaron el miércoles para seguir compitiendo, pero no descartaron abandonar el tercer y último Grand Tour de la temporada si las protestas continuaban interrumpiendo la carrera.