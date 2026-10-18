Final española en el Masters de Shanghái
Alex Davidovich sorprende a Zverev y avanza, disputará la corona ante Rafael Jodar
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SHANGHAI.- Alejandro Davidovich Fokina (25) sorprendió el sábado por 5-7, 6-4, 6-3 al futuro número 1 Alexander Zverev para alcanzar la final del Masters de Shanghái.
El español, que ganó el ATP 250 Chengdu Open en China el mes pasado, alcanzó la segunda final de un Masters de su carrera, después de que perdió el torneo de Montecarlo sobre arcilla en 2022.
Intentará conquistar su tercer título del año —y de su carrera— cuando enfrente a su compatriota Rafael Jodar, de 20 años, quien también logró un gran triunfo al derrotar por 6-3, 6-4 al campeón de 2019 Daniil Medvedev para llegar a su primera final de un Masters.
Medvedev salvó tres puntos de partido cuando sacaba con 5-3 en contra y luego mantuvo su servicio. Pero Jodar selló la victoria con su propio saque, conectando un tiro ganador de derecha paralela después de que el remate suave de Medvedev en la red quedara servido para él.
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Jodar (12) busca su segundo título de su carrera tras ganar el Grand Prix Hassan II en Marrakech, Marruecos, en abril.
Zverev se siente fatigado
Más temprano el sábado, Zverev, quien recientemente aseguró el número 1 del ranking de fin de año, cerró el primer set con un ace.
Pero el imponente alemán pronto se vio bajo presión y salvó dos puntos de quiebre en el cuarto juego del segundo set.
Davidovich Fokina le quebró el saque a Zverev con un brillante revés a dos manos paralelo para igualar el partido, y se pusoarriba 4-1 con un as en el set decisivo.
"Hoy estuve apagado. Incluso en el primer set, aunque gané el set", manifestó Zverev. "No estaba reaccionando tan bien. Estaba devolviendo bastante mal".
Con 15-40 en contra con su servicio en el octavo juego, Zverev salvó dos puntos de partido. Pero Davidovich Fokina mantuvo la calma y aseguró la victoria en su tercer punto de partido, cuando Zverev no pudo devolver su saque cortado al lado de la derecha.
"Siento que, en cierto modo, quizá rendí por encima de lo esperado esta semana por la cantidad de tenis que jugué", añadió Zverev. "Arrastré fatiga al torneo, y estoy bien con perder hoy ante un jugador como este".
Zverev tiene previsto jugar el ATP 500 de Viena, que comienza el 26 de octubre en donde podría enfrentar al siete veces campeón de Grand Slam Carlos Alcaraz.
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