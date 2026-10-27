Brewers aplastan a Rays y acarician el título

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En Milwaukee, el equipo de béisbol Brewers alcanzó una victoria contundente sobre los Rays de Tampa Bay, lo que los deja a un paso de su primer campeonato en la Serie Mundial. Con un marcador de 10-1, los Brewers mostraron su dominio en el juego, comenzando a sumar carreras en la tercera entrada. Jackson Chourio inauguró el marcador al anotar tras un sencillo de Christian Yelich, quien también impulsó a Jake Bauers a segunda base. Por su parte, el abridor dominicano Freddy Peralta enfrentó dificultades, permitiendo que William Contreras impulsara a Bauers hacia el home plate con su siguiente lanzamiento.

La ofensiva de Milwaukee no dio tregua en la quinta entrada, donde, a pesar de tener dos outs en contra, Chourio se robó la segunda base y Yelich logró un pasaporte a primera. Posteriormente, un rodado de Contreras llevó a las bases llenas y los Cerveceros capitalizaron la situación, acumulando seis carreras durante esta entrada. El relevista Cam Booser fue incapaz de contener el ataque y, aunque Kevin Cash intentó provocar un cambio con Cole Sulser, el daño ya estaba hecho, ya que Sulser también permitió otras dos carreras. En total, en una sola entrada, los Rays recibieron la misma cantidad de carreras que en sus dos juegos anteriores, lo que afectó gravemente su desempeño tanto anímico como deportivo.

Cabe resaltar que por primera vez en la presente postemporada, el mexicano Jonathan Aranda no fue parte del lineup titular de Tampa Bay. Su ausencia fue notable, ya que Aranda había liderado al equipo en hits durante los playoffs, acumulando 13 en 11 partidos. El mánager decidió situarlo en la banca para este encuentro, y solo lo utilizó como bateador emergente en la séptima entrada, cuando ya habían recibido un considerable daño. Sin embargo, Tampa Bay logró evitar una paliza mayor gracias a un doble elevado de Yandy Díaz, que permitió a Cedric Mullins anotar.

Con esta victoria, los Milwaukee Brewers se encuentran en una situación favorable y sueñan con alcanzar su primer título de campeones de la Serie Mundial.

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