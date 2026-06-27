Francia golea a Noruega

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México.- Con un triplete de Ousmane Dembélé (7´, 20´ y 32´), Francia se impuso sin problema a Noruega (1-4) y clasifica como primer lugar del Grupo I, con nueve puntos, en un partido celebrado en el estadio de Boston, Estados Unidos.

La ausencia de la figura Erling Haaland se notó en un partido que fue más de trámite para el equipo noruego, que antes de salir a la cancha pareció resignarse con la segunda posición del grupo tras sus triunfos frente a Irak y Senegal.

Dembélé comenzó a lucirse desde los primeros minutos del encuentro, y con un derechazo, el jugador galo sorprendió al equipo nórdico y abrió el marcador al minuto 7.

El segundo tanto cayó al 20´ y cuando los franceses continuaban desconcentrados con los festejos, Thelo Aasgaard anotó el primero para los nórdicos y se acercó al marcador 1-2; sin embargo, el delantero del Paris Saint-Germain enmudeció las esperanzas de los noruegos y adelantó nuevamente a Francia al 32´.

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Noruega estuvo a punto de acercarse luego de que se marcara penal a favor; sin embargo, Jorgen Strand Larsen cantó demasiado el ángulo y falló el tiro que fue despejado por el guardameta del Milan, Mike Maignan.

En tiempo de compensación (90+4), Désiré Doué metió el cuarto para los franceses luego de una asistencia de Bradley Barcola.

Con este resultado, la selección francesa clasificó en primer lugar con nueve unidades, seguido de Noruega en la segunda posición, con seis tantos y ya esperan rivales.