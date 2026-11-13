Francia sufre su primera derrota

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Sin Kylian Mbappé, ausente por lesión, y sin puntería, Francia encajó su primera derrota en la Liga de Naciones —la primera también con Zinedine Zidane en el banquillo— al caer superada por Italia (3-1). Este resultado deja la clasificación a cuartos de final del grupo abierta para la última jornada, con dos plazas a repartir entre franceses, italianos y Bélgica.

El combinado bleu se diluyó especialmente en la última media hora, tramo en el que Italia, tras resistir con solvencia y fe durante gran parte del encuentro, aprovechó sus ocasiones para revolucionar el grupo. A excepción de Turquía, próximo rival de Francia, el resto mantiene intactas sus opciones de avanzar. Italianos y galos lideran empatados a diez puntos, mientras que Bélgica es tercera con nueve tras vencer al conjunto otomano. El domingo, en Bruselas, el cuadro belga recibirá al transalpino con todo en juego.

Francia tuvo en su mano el pase matemático en esta quinta jornada en Milán. Un empate le bastaba para asegurar los cuartos de final y el triunfo le daba el liderato del grupo, pero nada de eso ocurrió. Perdió y su objetivo queda en el aire.

El equipo de Zidane, que empezó como un tiro y se estrelló hasta dos veces contra los palos, fue decayendo paulatinamente con el paso de los minutos hasta sucumbir ante una selección local que, hasta la fecha, no había logrado ganar como anfitriona en esta edición del torneo.

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Los visitantes llegaban a Milán con una racha de nueve partidos invictos y arrollaron a su adversario en el arranque. Un cabezazo de Adrien Rabiot y un disparo lejano de Lucas Da Cunha fueron la carta de presentación de Francia, que abrió el marcador a los diez minutos. El gol nació de un error mayúsculo del guardameta Gianluigi Donnarumma, quien entregó el balón directamente a Michael Olise; el atacante del Bayern Múnich avanzó unos metros y aprovechó el regalo para adelantar a los suyos, que pudieron ampliar la ventaja por medio de Da Cunha y Bradley Barcola.

Sin embargo, ninguno de ellos tiene la pegada de Mbappé y el conjunto galo perdonó múltiples ocasiones claras.