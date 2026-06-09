Papa León XIV en Barcelona: apoyo al Real Madrid y uso del catalán

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BARCELONA, España (AP) — El papa León XIV se adentró en dos de las clásicas guerras culturales de España al aterrizar en Barcelona el martes durante su visita de una semana al país, pero intentó desactivar una de ellas rápidamente al hablar primero en catalán en lugar de español a su llegada.

El pontífice, nacido en Estados Unidos, ya había irritado a los aficionados al fútbol en Barcelona al decir que en realidad apoya al Real Madrid en vez de a su querido Barça.

El otro asunto era probablemente inevitable. Muchos catalanes querían que el papa hablara más catalán en público en lugar de español, idioma que León habla con fluidez y que previsiblemente usará durante su visita a Barcelona antes de dirigirse a las Islas Canarias.

El papa visita el museo del Real Madrid

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"El papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid" fueron las palabras que irritaron a muchos aficionados del Barça cuando respondió a una pregunta en el avión papal rumbo a España.

Madrid publicó con orgullo el video del momento, y las redes sociales se llenaron de comentarios sobre que su equipo es el equipo de Dios.

Tomás Roncero, un popular comentarista deportivo del muy leído diario deportivo español AS, afirmó en un video que "el papa no puede ser del Barça porque es club pecador... es de un club limpio y puro".

Para muchos aficionados que no son del Madrid, especialmente los de regiones de España con lenguas diferentes y fuertes identidades locales como Cataluña, el Real Madrid está asociado con un fuerte poder central. Muchos lo consideran casi un pilar del Estado, junto con el gobierno central y la Iglesia católica.

El papa se alineó estrechamente con Madrid durante los actos en la capital. Visitó el museo del Real Madrid para contemplar su abarrotada vitrina de trofeos junto con el presidente del club, Florentino Pérez, quien le entregó una camiseta del Madrid con "Robert F. Prevost" en la espalda.

Miles de católicos abarrotaron el lunes el estadio del Real Madrid para un acto con el papa en el que participaron bailarines que pateaban balones de fútbol mientras vestían los colores blanco y amarillo de la Santa Sede.

"Para un jugador, marcar un gol en este estadio es algo que les marca la vida", dijo el papa. "¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!"

En Barcelona se dieron cuenta.

El papa es "una figura tan importante que no debería meterse ni uno, ni otro, ni blanco ni negro. Ahora que ya ha dicho que es del Madrid, pues ahora ya lo siento, pero ya la ha fastidiado", comentó Eduard Modroño, un oficinista y aficionado del Barcelona, afuera de la basílica de la Sagrada Familia, donde el papa celebrará una misa el miércoles en el principal acto de su parada en la segunda ciudad de España. Notó que el papa se viste de blanco, el color del uniforme del real Madrid.

"¿Va de blanco, no? Ya no hace falta preguntarle nada. Históricamente siempre está relacionado con el poder, el poder y el Madrid", dijo Modroño.

El papa inicia homilía en Barcelona en catalán

León comenzó su homilía en la catedral de Barcelona con unas palabras en catalán y alternó entre ese idioma y el español en su primer discurso público en la ciudad.

"Queridos hermanos y hermanas, con gran placer inicio mi visita rezando el Ángelus del mediodía en esta catedral", dijo en catalán.

En Cataluña se hablan catalán y español lado a lado sin problema, pero a menudo se convierten en armas políticas.

El catalán, hablado por unos 10 millones de personas, fue reprimido por la dictadura de Francisco Franco. Los catalanes siguen siendo protectores de su lengua, y su supervivencia fue un importante motor del sentimiento separatista durante un reciente impulso independentista que alcanzó su punto máximo en un fallido intento de secesión en 2017.

Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI usaron algo de catalán cuando visitaron Barcelona en 1982 y 2010, respectivamente. El rey de España habla catalán cuando está en Cataluña, pero es raro que políticos españoles de regiones no catalanohablantes lo hagan.

Que el papa diga unas palabras en catalán puede no ser suficiente para muchos residentes.

Míriam Noqueras, del partido político Junts, contó que habló brevemente con el papa en el Parlamento de España el lunes, y que le dijo que hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto.

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha intentado restar importancia al asunto.

"El papa sabía desde el primer momento que venía a un país dónde se habla una lengua histórica, muy antigua, que no se ha perdido a lo largo de los siglos, El papa lo sabe y se ha preparado sus discursos y su homilía teniendo en cuenta esta lengua hasta donde él pueda llegar para que se le entienda también y no hacer el ridículo hablando una lengua que no conoce", dijo Omella a periodistas.

Para Modroño, el aficionado al fútbol, hablar en catalán es más importante que cualquier cosa relacionada con el deporte.

"Es una falta de respeto, si no parles en catalán", indicó.