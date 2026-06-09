Mundial 2026: Horario, canales y artistas de la inauguración

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Este jueves 11 de junio arranca de forma oficial la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde el estadio Ciudad de México (Azteca) hará historia al albergar por tercera vez una inauguración de este importante certamen, en la que habrá grandes artistas para inmortalizar la fecha.

Previo al juego de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, el Coloso de Santa Úrsula será el epicentro de una histórica inauguración en la que un gran número de artistas se darán cita para dar el silbatazo inicial del Mundial.

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026?

Al ser una Copa del Mundo con tres sedes por primera vez en la historia, cada una tendrá su propia ceremonia de apertura, pero la más importante es la de este jueves en Ciudad de México.

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La participación que más llama la atención es la Shakira junto a Bruna Boy, artistas encargados de darle vida a la canción oficial de la Copa del Mundo.

Además, se contará con la presencia de Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin, Tyla, Lila Downs y Danny Ocean.

De igual forma, habrá una gran novedad en este día, pues Alejandro Fernández será el encargado de cantar el Himno Nacional Mexicano.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

Este jueves 11 de junio será cuando México haga historia al convertirse en tres veces mundialista. La ceremonia protocolaria está pactada para comenzar a las 11:30 horas del centro de México.

Para poder seguir EN VIVO este momento se podrá hacer por medio de la señal de televisión abierta en el Canal 5 y Azteca 7. De igual forma, está la opción de seguirlo en TUDN y la plataforma de streaming VIX.

-Día: jueves 11 de junio

-Horario: 11:30 horas del centro de México

-Canales: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX