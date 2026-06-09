¿Cómo quitarle lo picoso al mole?

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El

acompaña muchos platillos de la

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, pero en ocasiones suresulta excesivo para ciertas personas. Ya sea porque se le añadió más chile del necesario o porque se desea balancear el sabor, existen diversos ingredientes que ayudan a equilibrar su perfil.¿CómoalDe acuerdo con el blog de Cocina Mestiza, cuando unresulta demasiado picoso la clave no es quitarle el picor, sinoPara lograr esto, se recomienda incrementar la cantidad de ingredientes que, lo que permite reducir la concentración de, compuesto responsable de la sensación de picor y ardor en la boca.Pero ¿qué ingredientes tes son esos? En primer lugar, los ricos en grasa y, debido a que laes soluble en ambas composiciones.Por lo anterior, una alternativa es incorporar, siempre que sea compatible con la receta. Asimismo, añadir máspuede disminuir la intensidad del picor.Otra opción es equilibrar el sabor mediante, por ejemplo, poner una pequeña cantidad deo deayuda a contrarrestar loy hace que el resultado final sea más tolerable al paladar.Si ninguna de estaste convence o ya no tienes tiempo para reparar tu preparación, entonces necesitas equilibrar el sabor delal momento de servirlo.Cuando vayas a emplatar, acompáñalo cono rojo, puesto que neutraliza parcialmente la sensación de enchilamiento. O bien, lasson una opcióny deliciosa para¿Cómo evitar que elquede picoso?Si planeas preparary quieres evitar que su sabor quede muy, reduce la cantidad de chiles secos en la receta.También te aconsejamos retirar por completo lasy las venas de los chiles antes de cocinarlos; en dichas partes se concentra gran parte de laY en caso de que al manipular los chiles te provoque irritación en la garganta o en la nariz, remójalos durante algunos minutos enAhora que conoces las mejorespara reducir el picor del, podrás corregir su sabor si se te pasó la mano con el