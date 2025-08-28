logo pulso
Gana C. Alcaraz sin despeinarse

El tenista alcanza la tercera ronda del US Open tras imponerse a Mattia Bellucci

Por AP

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Gana C. Alcaraz sin despeinarse

NUEVA YORK.- Con todo y el accidente que le dejó el cabello cortado a cero, el español Carlos Alcaraz siguió avanzando en el Abierto de los Estados Unidos gracias a una victoria tan fácil como puede ser en la segunda ronda.

El triunfo del miércoles llegó exactamente un año después de que el español sucumbió en esa etapa del torneo de Grand Slam.

Alcaraz, cabeza de serie número dos y quien se afeitó la cabeza después de que su hermano le estropeó el cabello, necesitó poco más de uno hora y media para aplastar al italiano Mattia Bellucci, clasificado en el puesto 65, por 6-1, 6-0, 6-3 bajo las luces del Estadio Arthur Ashe.

El murciano nunca enfrentó un punto de quiebre y acumuló una ventaja de 32-11 en tiros ganadores. En general, la historia fue muy diferente a la observada en la segunda ronda en Flushing Meadows en 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alcaraz llegó a aquel partido con una racha invicta de 15 compromisos en majors, gracias en gran parte a los títulos en el Abierto de Francia y de Wimbledon, pero salió perdiendo en sets corridos contra Botic van de Zandschulp.

Nunca hubo posibilidad de una sorpresa de ese tipo contra el italiano Mattia Bellucci.

“Sí, jugué genial, para ser honesto”, dijo Alcaraz, quien ganó el primero de sus cinco títulos de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos en 2022. “Hoy no fue su día. Traté de aprovechar al máximo sus errores”.

Carlos Alcaraz y el número uno Jannik Sinner han combinado para ganar los últimos siete trofeos del Grand Slam.

