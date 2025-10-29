Ganan Azulejos ante los Dodgers

LOS ÁNGELES.- Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras contra Shohei Ohtani, Shane Bieber lanzó pelota de cuatro hits hasta la sexta entrada, y los Azulejos de Toronto se recuperaron de su dolorosa derrota en un maratón de 18 innings para igualar la Serie Mundial el martes, con una victoria de 6-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego.

Addison Barger sumó dos hits e impulsó una carrera por los Azulejos, campeones de la Liga Americana, quienes se recuperaron con calma de su desgarradora derrota de madrugada en el tercer duelo con un trabajo estelar en el plato y en el montículo.

Los Dodgers sufrieron apenas su tercera derrota a lo largo de 14 compromisos en esta postemporada. Al propinarles el revés, los Azulejos recuperaron la ventaja de local y garantizaron que el trofeo de la Serie Mundial se entregará en el Rogers Centre.

El quinto juego está programado para este miércoles en el Dodger Stadium. El sexto se realizará en Toronto el viernes.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 4-2 con dos anotadas y dos producidas. El mexicano Alejandro Kirk de 4-0. El venezolano Andrés Giménez de 3-1 con una anotada y una empujada.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-1 con una anotada. El puertorriqueño Kiké Hernández de 3-0 con una remolcada. El cubano Andy Pagés de 2-0.