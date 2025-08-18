logo pulso
Ganan Dodgers ante los Padres

Jonrón de Betts rompe el empate y LA amplía ventaja en la NL Oeste

Por AP

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Ganan Dodgers ante los Padres

LOS ÁNGELES.- Mookie Betts conectó un jonrón solitario que rompió el empate al inicio de la octava entrada después de que Los Ángeles desperdiciara una ventaja de cuatro carreras, y los Dodgers vencieron el domingo 5-4 a los Padres de San Diego para aumentar su ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional a dos juegos.

Los Dodgers comenzaron la serie de tres juegos detrás de los Padres por un juego, pero barrieron a sus rivales, superando a San Diego 14-6. Los equipos se enfrentarán nuevamente a partir del viernes en San Diego.

Freddie Freeman conectó un jonrón de tres carreras con dos strikes y el cubano Andy Pages añadió un cuadrangular solitario contra el abridor de los Padres, Yu Darvish, en la primera entrada, dando al abridor Tyler Glasnow una ventaja de 4-0. Después de la base por bolas de Alex Freeland al inicio de la segunda entrada, los Dodgers fueron retirados en orden en la tercera, cuarta y quinta entradas.

El jardinero central de San Diego, Jackson Merrill, dejó el juego en la cuarta entrada.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 5-1 con una producida. Los venezolanos Freddy Fermin de 4-2 y Luis Arraez de 5-4. El cubano Jose Iglesias con una producida.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1.

