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García Jr. llega a SLP líder en Nascar

El piloto del equipo Canel´s tiene prácticamente asegurado su boleto al Chase

Por Romario Ventura

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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García Jr. llega a SLP líder en Nascar
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      La temporada regular de NASCAR México Series entra en su etapa decisiva y el próximo 1 y 2 de agosto el Súper Óvalo Potosino será escenario de la séptima fecha del campeonato, una carrera clave para definir a los pilotos que avanzarán al Chase, la fase final donde se disputará el título de la temporada 2026.

      El actual líder del campeonato es Rubén García Jr., piloto del equipo Canel´s-Logitech G-Mobil-Laboratorios Tequis, quien ha construido una sólida campaña gracias a dos victorias, seis resultados dentro del Top 10, cinco Top 5 y una pole position, acumulando 252 puntos para mantenerse en la cima de la clasificación general.

      En la segunda posición se ubica el potosino Alejandro de Alba, del equipo AGA de Manzana-Red Cola-Skarch, quien ha sido uno de los protagonistas del campeonato con una victoria, cinco Top 10 y cuatro Top 5, consolidándose como uno de los principales aspirantes al título y buscando aprovechar la localía para recortar distancia con el líder.

      El tercer puesto pertenece a Eloy Falcón, de Volaris–Alpha Racing–APX–Aldo Conti, quien suma una victoria, seis Top 10 y un Top 5, manteniéndose con paso constante dentro de los primeros lugares de la clasificación.

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      Por su parte, Rubén Rovelo Jr., de Alessandros Racing, ocupa el cuarto lugar del campeonato luego de registrar cinco Top 10 y un Top 5 durante las seis competencias disputadas. No obstante, su posición aún no está asegurada, ya que varios pilotos se mantienen muy cerca en la tabla y buscarán desplazarlo en las dos fechas restantes de la temporada regular.

      Con apenas dos carreras por disputarse antes del cierre de la fase regular en Puebla, todo apunta a que García Jr., De Alba y Falcón tienen prácticamente asegurado su boleto al Chase. Sin embargo, el resto de las posiciones continúa abierto en una intensa lucha por ingresar al grupo de los 10 pilotos que pelearán por el campeonato.

      La visita de NASCAR México Series a San Luis Potosí promete emociones al máximo, con un campeonato que entra en su momento más importante y con varios pilotos obligados a sumar puntos valiosos para mantener vivas sus aspiraciones al título de la temporada 2026.

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