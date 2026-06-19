García Jr. llega líder a Querétaro

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El equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis se alista para afrontar la sexta fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series, que se disputará los días 26 y 27 de junio en el Óvalo ECO Centro de Querétaro, con Rubén García Jr. defendiendo el liderato del campeonato y Max Gutiérrez buscando recuperar posiciones en la clasificación general.

Tras la competencia celebrada en el Óvalo Aguascalientes México, el balance fue contrastante para los pilotos del equipo. Mientras Rubén García Jr. logró mantener la cima del campeonato gracias a una constante suma de puntos estratégicos, Max Gutiérrez descendió hasta el séptimo lugar del clasificatorio tras verse involucrado en incidentes durante las fechas tres y cinco del calendario.

Con cinco carreras disputadas, García Jr. continúa al frente del campeonato, posición que asumió desde el arranque de la temporada en marzo y que buscará conservar rumbo al corte del Chase.

El piloto del auto número 88 destacó el trabajo realizado en Aguascalientes y aseguró que el objetivo principal sigue siendo sumar la mayor cantidad de unidades posibles.

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"Aguascalientes empezó con algunos problemas que tuvimos que ir resolviendo poco a poco. Afortunadamente, siempre la tendencia fue hacia mejorar hasta las últimas vueltas de la carrera, ponernos en una posición en la que incluso podríamos haber intentado ganar. Claramente queremos liderar todas las vueltas y ganar todas las carreras, pero sabemos que es imposible, así que seguimos con el objetivo muy claro de todas las carreras sumar la mayor cantidad de puntos posible para primero ganar la temporada regular y así ponernos en una buena posición para pelear por nuestro sexto campeonato", comentó Rubén García Jr..

Por su parte, Max Gutiérrez reconoció que la fecha anterior dejó un resultado adverso pese al buen rendimiento mostrado por su auto durante las prácticas y la sesión de clasificación, situación que ahora lo obliga a buscar una remontada en las últimas competencias antes del inicio del Chase.

"El fin de semana de la carrera anterior estuvo gris para nosotros, el auto #23 fue sumamente rápido durante prácticas y calificación; desafortunadamente en carrera las cosas fueron de mal en peor perdiendo con eso una gran cantidad de puntos que ahora nos colocan en séptimo con el único objetivo de remar contra corriente a partir de la próxima fecha que tenemos en Querétaro el 26 y 27 de junio. Sabemos de lo que es el equipo y vamos por ese resultado; faltan pocas fechas para el corte al Chase y tenemos que aprovecharlas", señaló.