FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Garfias destaca en GP de Macao

El piloto potosino consiguió posicionarse dentro del Top 10

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
Garfias destaca en GP de Macao

En la edición número 72 del Gran Premio de Macao, que reunió a los mejores pilotos de autos de Fórmula Regional del mundo, el potosino Joss Garfias logró posicionarse en el top 10, consolidando una de las temporadas más exitosas de su carrera profesional.

“Contento con el resultado en mi primera participación en Macao. Terminamos en la décima posición en un certamen donde figuran pilotos de todo el mundo. Tuvimos muy buen ritmo todo el fin de semana y me quedo con ganas de más, sabiendo que un error de mi parte en la segunda calificación me dejó fuera de pelear por el top five. Antes, en la primera calificación, estuvimos en el doce, por lo que todo fue en ascenso. Espero poder regresar el próximo año a esta carrera, que disfruté tanto, para buscar la victoria”, señaló Garfias.

La competencia en Macao, reconocida por su exigente trazado urbano y por reunir a pilotos de distintos campeonatos internacionales, representó un verdadero reto para Garfias. La décima posición obtenida refleja no solo su talento al volante, sino también la consistencia y preparación que mostró a lo largo de todo el fin de semana de carreras.

Con esta actuación, Garfias cierra la campaña 2025, en la que se destacó al obtener el cuarto lugar en la clasificación de la Euroformula Open, sumando varios podios, y debutar en la FIA NACAM Fórmula 3. 

Ahora, el piloto potosino iniciará su periodo de descanso en diciembre, mientras se esperan noticias sobre su futuro en 2026, en su camino hacia la máxima categoría del automovilismo.

