Garfias se alista para Austria

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El piloto potosino Joss Garfias concluyó un complicado fin de semana en la tercera ronda de la FIA Fórmula 3, disputada en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde enfrentó un exigente desafío desde la sesión de clasificación, aunque destacó el aprendizaje obtenido de cara al resto de la temporada.

Garfias reconoció que la clasificación continúa siendo el aspecto a mejorar para aspirar a mejores resultados, en una categoría donde la competitividad es sumamente cerrada y cada décima de segundo puede marcar la diferencia.

"Sin suerte en Barcelona en esta ocasión, sin embargo seguimos por el camino del aprendizaje, es apenas la tercera carrera, sabemos que no hay mucho tiempo por delante pero seguimos enfocados, primero en poder realizar una buena sesión de clasificación, esa es la asignatura pendiente, después pensar en meternos en los tiempos punta. Estamos sobre el mismo segundo por vuelta, sin embargo la competitividad en este nivel es muy alta, a eso venimos y estamos trabajando para estar ahí, buscamos la mejora continua día a día, ahora a pensar en Red Bull Ring", expresó el piloto mexicano.

Pese a las dificultades vividas en el trazado español, el representante potosino mantiene la confianza en el proceso de adaptación y desarrollo dentro de la categoría, con el objetivo de seguir reduciendo diferencias respecto a los pilotos más rápidos de la parrilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora, Joss Garfias centrará su preparación en la cuarta fecha del campeonato de la FIA Fórmula 3, que se disputará el próximo 28 de junio en el Red Bull Ring, en Austria, escenario donde buscará dar un paso adelante y reflejar el trabajo realizado durante las primeras competencias de la temporada.