Gibbs lidera triunfo de Lions sobre Bucs

Por AP

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Gibbs lidera triunfo de Lions sobre Bucs

DETROIT.- Jahmyr Gibbs anotó en una carrera de 78 yardas en el segundo cuarto, una zambullida giratoria de cinco yardas en el tercero y acumuló un récord personal de 218 yardas desde la línea de golpeo para liderar a los Lions de Detroit en una victoria de 24-9 sobre los Buccaneers de Tampa Bay el lunes por la noche.

Los Lions (5-2) se recuperaron de una derrota como lo han hecho impecablemente durante casi tres años, extendiendo su racha más larga de la NFL de 51 juegos sin perder dos seguidos en la temporada regular.

Tampa Bay (5-2) fue superado por más de 200 yardas en la primera mitad, pero perdía 14-3 porque Detroit tuvo una intercepción, un balón suelto, perdió el balón en downs y falló un gol de campo.

El novato Tez Johnson tuvo una recepción de touchdown de 22 yardas para abrir la segunda mitad, acercando a los Bucs a cinco puntos, pero no pudieron frenar a Gibbs.

En la siguiente serie, Gibbs tuvo una carrera de 15 yardas y una recepción de 28 yardas para preparar su segundo touchdown que dio a los Lions una ventaja de 21-9 al final del tercer cuarto.

