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Gigantes remontan y vencen a Nats

San Francisco coronó voltereta con grand slam de Bryce Eldridge

Por AP

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Gigantes remontan y vencen a Nats
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      SAN FRANCISCO.- Bryce Eldridge conectó un grand slam para ganar el juego en la parte baja de la novena entrada y coronó una remontada increíble de los Gigantes de San Francisco, que anotaron 10 carreras en las dos últimas entradas para imponerse 11-10 a los Nacionales de Washington el miércoles.

      San Francisco perdía 9-1 antes de reaccionar con cinco carreras en la octava y otras cinco en la novena para sorprender a los Nacionales y evitar una barrida de tres juegos.

      Los equipos de Grandes Ligas que iban perdiendo por al menos ocho carreras en la octava entrada o después habían perdido 4.291 juegos consecutivos desde que Cleveland remontó un 10-2 para vencer 11-10 a Tampa Bay el 29 de mayo de 2009, según Sportradar. Matt Chapman conectó cuatro imparables, incluidos dos jonrones; el segundo llegó como parte de cuadrangulares consecutivos con el dominicano Rafael Devers en la octava para preparar la remontada.

      Jung Hoo Lee pegó un sencillo para extender a 18 juegos su racha de imparables con los Gigantes, la más larga activa en las mayores.

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      El venezolano Luis Arráez y Chapman conectaron dobles consecutivos para abrir la novena. Devers recibió base por bolas y Lee pegó un sencillo para llenar la casa antes de que Eldridge, quien creció como aficionado de los Nacionales en el norte de Virginia, castigara un slider 2-0 de Mitchell Parker (2-3) y lo enviara a la arcada del jardín derecho para el cuarto jonrón del novato.

      Lee levantó los brazos para celebrar antes de que la pelota superara la barda.

      Reiver Sanmartin (1-0) retiró a seis bateadores para acreditarse la victoria. Permitió el jonrón de Mead abriendo la novena que puso la pizarra 10-6, pero esa carrera de seguro no fue suficiente para Washington.

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