Giménez se libera

Roma.- El mexicano Santiago Giménez se liberó este martes tras un inicio complicado de temporada, autor de su primer tanto en la presente temporada, el primero de los tres goles con los que el Milan doblegó al Lecce (3-0) para acceder a los octavos de final de la Copa Italia.

Este Milan, al que todavía le falta el portugués Rafael Leao, dejó ya muy atrás el primer tropiezo de la temporada ante el Cremonese. Desde ese momento, cuatro victorias consecutivas, todas ellas con la portería a cero, dejando la sensación de, al disputar competiciones europeas, ser un equipo capaz de competir por los dos títulos que disputa, ‘Scudetto’ y Copa Italia.

Ante el Lecce, rival al que ya ganó en Serie A, no jugó Luka Modric para poder estar en plenas condiciones el próximo domingo, en el gran duelo liguero ante el Nápoles. Se las apañó bien el Milan sin la leyenda croata, con un centro del campo bien servido con los Rabiot, Ricci y Loftus-Cheek, a la espera además de la recuperación de Jashari.

Fue un torrente ofensivo el combinado de Massimiliano Allegri, especialmente en la primera mitad. Nkunku al palo, Giménez rondó con peligro el área, Rabiot llegó desde segunda línea... Dominio absoluto que se acrecentó en el minuto 19 con la expulsión de Siebert por una falta clara como último hombre a Nkunku.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dos minutos tardó el Milan en hacer efectiva su superioridad con el tanto del ‘Bebote’ Giménez, rematador en boca de gol al centro de Bartesaghi, goleador por vez primera esta temporada, notablemente liberado tras semanas de nerviosismo y precipitación por su sequía.

No bajó el nivel el combinado ‘rossonero’ y el resultado pudo ser mucho más abultado. Rabiot se topó con el larguero, Pavlovic rozó el tanto de falta y Loftus-Cheek se sumó a los disparos a la madera.

De hecho, el gol de la tranquilidad no llegó hasta el minuto 51, una medio tijera al segundo palo obra de Nkunku en su primera titularidad y que significó, también, su primero gol como milanista.

Fue Pulisic el que, con su quinto gol en lo que va de temporada, dio la tranquilidad al Milan, ya en la ronda de octavos de final en la que aguardan los ocho primeros clasificados de la pasada campaña, lugar que habitualmente ocupan los ‘rossoneri’ pero que dejaron libre tras su desastrosa pasada campaña.

En dicha ronda se medirá al Lazio en el Estadio Olímpico de Roma.