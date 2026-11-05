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Fiscalía para desapariciones, aún sin recursos ni estructura

Familias de personas no localizadas denuncian falta de seguimiento y rezago en investigaciones

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 05, 2026 02:14 p.m.
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Fiscalía para desapariciones, aún sin recursos ni estructura
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      El rezago en las investigaciones y la falta de personal mantienen sin respuestas a familias de personas desaparecidas en San Luis Potosí.

      A casi nueve meses de la creación legal de la Fiscalía Especializada en Desaparición, la institución todavía no tiene una estructura definida, recursos liberados ni instalaciones para comenzar a trabajar.

      La Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas cuenta con cinco policías de Investigación y seis agentes del Ministerio Público para atender los casos de todo el estado, informó Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

      También denunció que hay expedientes rezagados, falta de seguimiento a las familias y mayor atención a investigaciones recientes cuando existen personas detenidas.

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      A esta situación se suma que los 4.6 millones de pesos contemplados para poner en marcha la nueva Fiscalía siguen sin liberarse. Durante una reunión con la fiscal general, Manuela García Cázares, las familias recibieron como posible fecha de entrega el 31 de diciembre. El recurso está previsto para contratar agentes ministeriales y policías de Investigación, además de adquirir vehículos e insumos. Tampoco hay certeza sobre el inmueble donde funcionará la institución.

      La Fiscalía fue aprobada desde febrero de 2026, y en ella se estableció su entrada inmediata en operaciones más cinco áreas especializadas para investigar desapariciones, analizar contextos, atender víctimas y realizar búsquedas.

      Sin embargo, Edith Pérez señaló que en el encuentro no recibieron un calendario de instalación ni compromisos concretos. Para 2027, la FGE solicitó 32 millones 233 mil 204 pesos para su presupuesto general, pero la propuesta todavía debe ser aprobada por el Congreso y no precisa cuánto se destinará a la nueva dependencia.

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