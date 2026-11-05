logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cristiano dice adiós a la Selección de Portugal

El delantero cierra una etapa de 23 años, marcada por la conquista de la Eurocopa de 2016.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 10:15 a.m.
A
Cristiano dice adiós a la Selección de Portugal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cristiano Ronaldo, considerado uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol portugués, ha anunciado su retiro de la selección nacional tras 23 años de una carrera sobresaliente.

      Entre sus momentos más memorables con la selección se incluye la crucial victoria sobre Suecia en noviembre de 2013, en un partido de repechaje que otorgaba un lugar en el Mundial de Brasil 2014.

      La Eurocopa de 2016 representa otro hito significativo en su trayectoria. A pesar de una fase de grupos difícil, en la que Portugal no ganó partidos, el equipo avanzó a las eliminatorias.

      En el Mundial de Rusia 2018, Ronaldo tuvo una actuación destacada en un emocionante encuentro contra España, donde anotó un hat-trick e igualó el marcador en los minutos finales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Más recientemente, en la Liga de Naciones de la UEFA, Ronaldo fue fundamental en el camino hacia la victoria de Portugal, anotando en las fases finales del torneo.

      Ronaldo también hizo su aparición en el Mundial de 2026, donde se enfrentó a Croacia en un partido lleno de emociones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cristiano dice adiós a la Selección de Portugal
      Cristiano dice adiós a la Selección de Portugal

      Cristiano dice adiós a la Selección de Portugal

      SLP

      El Universal

      El delantero cierra una etapa de 23 años, marcada por la conquista de la Eurocopa de 2016.

      Cristiano Ronaldo anuncia retiro de selección Portugal tras 23 años
      Cristiano Ronaldo anuncia retiro de selección Portugal tras 23 años

      Cristiano Ronaldo anuncia retiro de selección Portugal tras 23 años

      SLP

      AP

      Federación portuguesa expresa gratitud y anuncia homenaje para el jugador con más goles internacionales.

      Kohzo Tashima anuncia candidatura a presidencia FIFA 2024
      Kohzo Tashima anuncia candidatura a presidencia FIFA 2024

      Kohzo Tashima anuncia candidatura a presidencia FIFA 2024

      SLP

      AP

      La UEFA busca un candidato fuerte para desafiar a Infantino, mientras Japón toma una postura crítica en la FIFA.

      TAS confirma sanción antidopaje a Ana Barbosu en Suiza
      TAS confirma sanción antidopaje a Ana Barbosu en Suiza

      TAS confirma sanción antidopaje a Ana Barbosu en Suiza

      SLP

      AP

      La gimnasta rumana mantiene sus resultados competitivos pese a la sanción confirmada.