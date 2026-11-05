Cristiano dice adiós a la Selección de Portugal

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Cristiano Ronaldo, considerado uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol portugués, ha anunciado su retiro de la selección nacional tras 23 años de una carrera sobresaliente.

Entre sus momentos más memorables con la selección se incluye la crucial victoria sobre Suecia en noviembre de 2013, en un partido de repechaje que otorgaba un lugar en el Mundial de Brasil 2014.

La Eurocopa de 2016 representa otro hito significativo en su trayectoria. A pesar de una fase de grupos difícil, en la que Portugal no ganó partidos, el equipo avanzó a las eliminatorias.

En el Mundial de Rusia 2018, Ronaldo tuvo una actuación destacada en un emocionante encuentro contra España, donde anotó un hat-trick e igualó el marcador en los minutos finales.

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Más recientemente, en la Liga de Naciones de la UEFA, Ronaldo fue fundamental en el camino hacia la victoria de Portugal, anotando en las fases finales del torneo.

Ronaldo también hizo su aparición en el Mundial de 2026, donde se enfrentó a Croacia en un partido lleno de emociones.