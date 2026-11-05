Ken Salazar prevé freno de acciones del ICE contra migrantes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, celebró las elecciones intermedias en su país y el triunfo demócrata en estados clave como Texas con Gina Hinojosa y en California con Xavier Becerra, así como la llegada del cantante Bobby Pulido al congreso estadounidense.

"Es un día de triunfo, de alegría. Los triunfos tienen que venir con resultados hacia los pueblos, tanto como de Estados Unidos y el mundo, pero aquí América del Norte. Espero que el gobierno de México, pero el pueblo de México, importantísimo, apoye los cambios que queremos nosotros seguir luchando (...). Es el momento de oportunidad que tenemos en este día por las elecciones que ocurrieron en Estados Unidos", declaró.

Ken Salazar confía en cambios políticos y diálogo en América del Norte

Al expresar su esperanza y optimismo, en conferencia de prensa virtual en la Librería Miguel Ángel Porrúa, Salazar señaló que es un momento urgente de crear una alianza de América del Norte para llegar a un diálogo. Además, confió en que habrá cambios en la política migratoria de Donald Trump que ha perseguido a personas migrantes mediante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Han vivido en un tiempo con muchísimo miedo por la parte de su propio gobierno; han separado familias por lo que está haciendo el ICE. Cuando el ICE ha llegado a los Home Depósitos, a Los Ángeles, ha matado a gente de Houston, Texas, que había estado aquí en los Estados Unidos por casi 30 años, iban al trabajo. Eso no es la América que yo conozco, el gobierno que yo he representado (...)", expresó.

"Lo que sí va a pasar es que van a haber reformas para que no sigan haciendo lo que han hecho, que están violando la ley, violando los derechos humanos de gente inocente, está violando la regla de nuestro sistema jurídico aquí en los Estados Unidos", sostuvo.

"Yo creo que se van a parar algunas de esas cosas. Se tardarán poco tiempo porque obviamente el Presidente tiene todavía el poder del Ejecutivo, pero el rechazo que le ha llegado tan grande, ojalá que también le cambie su mente", declaró.

Sobre el T-MEC, el diplomático reconoció que ha sido "muy difícil" la negociación con Trump y auguró un acuerdo "hasta mejor".

"Ojalá que sí pueda tener un éxito el T-MEC, pero también ahora ojalá con una visión más en realidad (...). Hay cosas también en el T-MEC que se pudieran hacer para modernizar la frontera (...). Una frontera moderna se tiene que planear conjunto entre Estados Unidos y México y también se tiene que meter, invertir los recursos para crear está frontera moderna. Me parece que todo eso es lo que va a tener mucho interés en el Senado y la Cámara de Representantes", agregó.

"Me parece que vamos a tener un T-MEC sí, y ojalá que sea un T-MEC hasta mejor porque los pueblos de Estados Unidos y México y Canadá lo merecen", declaró.

Salazar expresó que se llegó a "una nueva época", tras estas elecciones que fueron una "victoria": "Sigue el rechazo de todo lo que representa el presidente Trump. Pero lo importante, subraya la importancia del pueblo de los Estados Unidos, que el pueblo de los Estados Unidos, una voz alta y claramente, habló de la importancia de la unidad, del respeto a la diversidad".

Cuestionado sobre cómo podría fortalecerse la seguridad en ambos lados de la frontera con el triunfo de los demócratas, el exembajador de Estados Unidos señaló que aún en su país hay crisis por fentanilo y en México mueren por las armas que llegan de territorio estadounidense.

"El propósito es que se tiene que hacer una seguridad compartida (...). Sin seguridad no hay prosperidad, eso lo conozco muy bien de la parte de vista de empresas estadounidenses que quieren invertir en México, pero a veces no ponen la inversión ahí porque hay temas de seguridad (...)", dijo al señalar que debe haber respeto a la soberanía.

Al destacar resultados sobre seguridad durante su desempeño como embajador en México y la agenda que le compartió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ken Salazar dijo que las nuevas autoridades van a estar apoyando "el concepto" que les dio sobre el tema.

Luego de que autoridades de Texas designaron como de su propiedad nueve islas a lo largo del Río Bravo en disputa con México, Ken Salazar apostó por el diálogo: "cuando hay vecinos que quieren resolver algo, pues hay que hablar en buena fe y llegar a una buena solución".

El autor del libro "Fronteras. Mi lucha por una América Unida" insistió en que debe haber colaboración de los gobiernos estatales con agencias de Estados Unidos.