Abdul El-Sayed gana Senado de EEUU y celebra con términos árabes

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Desde Michigan hasta Oriente Medio, los árabes celebran la victoria de Abdul El-Sayed en la contienda por el Senado y se deleitan con que haya incorporado términos árabes como "habibi" e "inshallah" al léxico político estadounidense.

Después de haber sido blanco de retórica islamófoba durante la campaña, la estrella política en ascenso —que será el primer senador estadounidense musulmán— se ha burlado de sus críticos de la derecha, al tiempo que ha defendido la causa palestina y ha hecho valer su fe y su herencia egipcia.

"JD, habibi", dijo El-Sayed en su discurso de victoria, al dirigirse al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien había advertido que el candidato encabezaría a alborotadores para incendiar Detroit. "Hay una deliciosa ironía en el hecho de que, por mandato constitucional, estás obligado a tomarme juramento en enero".

"Habibi" es un término cariñoso

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"Habibi" se traduce literalmente como "mi amado" y aparece salpicado en canciones pop árabes. En el habla cotidiana, a menudo significa "amigo", "compañero" o "hermano". Los simpatizantes de El-Sayed han lucido camisetas con la frase "Habibi for Abdul".

El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, dijo que su campaña había convertido "inshallah" —"si Dios quiere"— en "hamdulillah", que significa "gracias a Dios".

Los árabes se entusiasmaron con las suaves bromas dirigidas al vicepresidente, y muchos publicaron en redes sociales fragmentos de videoclips con "habibi". Fue una inusual efusión de alegría en una región traumatizada por conflictos pasados y presentes que también han alimentado estereotipos negativos en Occidente.

Un usuario en X publicó un video de la diva egipcia Shireen Abd El-Wahab bailando una de sus canciones más populares, bromeando con que El-Sayed la convertiría en el nuevo himno nacional.

Los egipcios son célebres en el mundo árabe por su sentido del humor y por hacer chistes frente a las dificultades de la vida, un espíritu que se ha popularizado en el cine y gracias a famosos actores cómicos.

A partir del discurso de victoria de El-Sayed, algunos compartieron un meme de una película egipcia en la que un hombre asiste a un funeral drogado y no puede dejar de reír. "Vine aquí a hacer chistes", decía el pie de foto, citando una línea del filme.

Khalil al-Anani, un académico egipcio, elogió a El-Sayed en X, al afirmar: "'Habibi' es la palabra más dulce". Le dio las gracias al senador electo por llevar alegría a los egipcios.

Señales de cambio tras décadas de prejuicios

Los árabes y los musulmanes estadounidenses han enfrentado prejuicios durante décadas, siendo presentados en películas populares como terroristas, y con políticos de la derecha que avivan temores infundados sobre la imposición de la sharía, o ley islámica.

Durante la campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a El-Sayed como un "yihadista", evocó los atentados del 11 de septiembre y tergiversó deliberadamente el nombre del candidato.

En redes sociales, los usuarios respondieron a esos ataques publicando videos desenfadados, incluidos algunos de la diva libanesa Haifa Wehbe bailando danza del vientre y de jóvenes con velo haciendo breakdance en las calles.

"Mira, Donald, sé que has tenido problemas con mi nombre", expresó El-Sayed en su discurso de victoria. "Así que, después de que JD me tome juramento en enero, puedes seguir adelante y llamarme simplemente 'senador'".