Investigan a 15 taxistas involucrados en robos o accidentes
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes facilita datos de los conductores a la FGE
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En la actualidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene en proceso de investigación alrededor de 15 denuncias penales, promovidas en contra de taxistas, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Matizó que las carpetas de investigación corresponden a un acumulado de años anteriores hasta la actualidad, todas ellas con señalamientos en la presunta comisión de diferentes ilícitos como robo y accidentes vehiculares.
Como parte de la colaboración interinstitucional, subrayó que la SCT facilita información de los conductores relacionados con los delitos, a fin de que el Ministerio Público pueda procesar las causas penales.
La funcionaria estatal precisó que una vez judicializados los asuntos, se imponga una sentencia condenatoria u proceda otra salida alterna, la Secretaría aplicará el retiro de la autorización de la concesión.
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"Esta semana solicitamos una reunión con la fiscal para poder darle seguimiento. Estamos en una estrecha vinculación. De hecho, ellos nos solicitan para la investigación los datos de los taxistas, los números económicos, los domicilios, etcétera", remató.
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