Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta

TAMUÍN.- Una mujer que circulaba en su camioneta sobre la carretera federal Valles-Tampico sufrió un aparatoso accidente, pero de milagro solo resultó con golpes leves.

El percance ocurrió la tarde de este martes, cuando la conductora de una camioneta Nissan blanca, tipo SUV, se desplazaba con dirección de Tamuín hacia Ébano, pero por motivos desconocidos perdió el control del volante.

La unidad habría golpeado una guarnición de concreto, lo que ocasionó que volcara y quedara con las llantas hacia arriba. El accidente fue reportado al sistema de emergencias 911 y, poco después, acudieron en su auxilio elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín.

La mujer no requirió ser trasladada a un hospital y permaneció en el sitio a la espera del ajustador de seguros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por tratarse de un tramo federal, serían elementos de la Guardia Nacional quienes tomarían conocimiento del hecho.