logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta

La conductora por motivos desconocidos perdió el control

Por Redacción

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta

TAMUÍN.- Una mujer que circulaba en su camioneta sobre la carretera federal Valles-Tampico sufrió un aparatoso accidente, pero de milagro solo resultó con golpes leves.

El percance ocurrió la tarde de este martes, cuando la conductora de una camioneta Nissan blanca, tipo SUV, se desplazaba con dirección de Tamuín hacia Ébano, pero por motivos desconocidos perdió el control del volante.

La unidad habría golpeado una guarnición de concreto, lo que ocasionó que volcara y quedara con las llantas hacia arriba. El accidente fue reportado al sistema de emergencias 911 y, poco después, acudieron en su auxilio elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín.

La mujer no requirió ser trasladada a un hospital y permaneció en el sitio a la espera del ajustador de seguros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por tratarse de un tramo federal, serían elementos de la Guardia Nacional quienes tomarían conocimiento del hecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas
Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas

Capturan a pareja dedicada al robo de motocicletas

SLP

Redacción

Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta
Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta

Mujer sufre lesiones tras volcar camioneta

SLP

Redacción

La conductora por motivos desconocidos perdió el control

Por alcance, chocan 2 vehículos en Cactus
Por alcance, chocan 2 vehículos en Cactus

Por alcance, chocan 2 vehículos en Cactus

SLP

Redacción

Vándalo robaba herramienta en un accidente
Vándalo robaba herramienta en un accidente

Vándalo robaba herramienta en un accidente

SLP

Redacción