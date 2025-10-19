Guillermo Abascal destaca la madurez y solidez del ADSL

El Club Atlético de San Luis regresó a la senda del triunfo al imponerse 2-0 sobre los Rojinegros del Atlas en el Estadio Alfonso Lastras, resultado que no solo significó tres puntos vitales, sino también una bocanada de confianza para el conjunto potosino. Al término del encuentro, el técnico sevillano Guillermo “Memo” Abascal habló sobre las sensaciones que le dejó el desempeño de su equipo y el valor del resultado en el cierre del torneo.

“Primero quiero agradecer a los muchachos y a toda la gente que trabaja en el club. El futbol había sido muy amargo con ellos últimamente. Hoy logramos mantener el arco en cero, algo que hacía tiempo no conseguíamos, y eso reafirma la gestión, la madurez y la solidez que el equipo ha ganado”, expresó Abascal, visiblemente satisfecho por la actuación.

El estratega destacó el crecimiento colectivo y la evolución mental de sus jugadores, subrayando que este triunfo representa “un paso necesario” hacia la consolidación del grupo. “No es que haya una brecha, sino un avance que teníamos que dar como conjunto. Los jugadores han demostrado que pueden hacer muchas cosas con humildad y trabajo”, añadió.

Abascal también se mostró orgulloso del compromiso de sus dirigidos, quienes dijo “han seguido remando incluso cuando el viento no soplaba a favor”. En ese sentido, aseguró que la victoria fue una recompensa merecida tanto para el plantel como para la afición: “Nos sentíamos en deuda con nuestra gente. El futbol es muy resultadista y a veces no se ven los esfuerzos más allá del marcador, pero hoy pudimos darle una alegría a la afición en casa”.

Pensando en lo que viene, el técnico adelantó que el equipo continuará con su preparación sin relajarse, aprovechando los minutos de juego para mantener a todo el plantel en ritmo.