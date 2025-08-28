logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Hamilton, el safety mejor pagado de NFL

Por AP

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Hamilton, el safety mejor pagado de NFL

Los Ravens de Baltimore han acordado una extensión de cuatro años y 100,4 millones con la estrella de la defensa, Kyle Hamilton.

El acuerdo incluye 82 millones garantizados, según una persona con conocimiento del contrato, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque los términos no fueron anunciados.

Hamilton, un All-Pro en 2023, está entrando en su cuarta temporada en la NFL. Baltimore lo seleccionó en la primera ronda en 2022, y ha tenido un desempeño brillante, ayudando a los Ravens a ganar títulos de la NFC Norte en cada una de las dos últimas temporadas con su versatilidad en el esquema defensivo.

El gerente general Eric DeCosta dijo que el acuerdo convierte a Hamilton en el safety mejor pagado de la liga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recupera Vingegaard el liderato en España
Recupera Vingegaard el liderato en España

Recupera Vingegaard el liderato en España

SLP

AP

El ciclista danés luce nuevamente el maillot rojo tras llegar segundo en la contrarreloj

Suspende la NFL al receptor Rashee Rice
Suspende la NFL al receptor Rashee Rice

Suspende la NFL al receptor Rashee Rice

SLP

AP

Ganan Marineros la serie a Padres
Ganan Marineros la serie a Padres

Ganan Marineros la serie a Padres

SLP

AP

El toletero Eugenio Suárez produjo tres carreras para encaminar la victoria

De “caballito” Atléticos vencen a Tigres
De “caballito” Atléticos vencen a Tigres

De “caballito” Atléticos vencen a Tigres

SLP

AP