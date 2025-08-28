Hamilton, el safety mejor pagado de NFL

Los Ravens de Baltimore han acordado una extensión de cuatro años y 100,4 millones con la estrella de la defensa, Kyle Hamilton.

El acuerdo incluye 82 millones garantizados, según una persona con conocimiento del contrato, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque los términos no fueron anunciados.

Hamilton, un All-Pro en 2023, está entrando en su cuarta temporada en la NFL. Baltimore lo seleccionó en la primera ronda en 2022, y ha tenido un desempeño brillante, ayudando a los Ravens a ganar títulos de la NFC Norte en cada una de las dos últimas temporadas con su versatilidad en el esquema defensivo.

El gerente general Eric DeCosta dijo que el acuerdo convierte a Hamilton en el safety mejor pagado de la liga.

