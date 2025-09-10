Han completado pruebas de sexo el 95% de atletas

TOKIO.- Casi todas las atletas han completado las pruebas de sexo antes del campeonato mundial de atletismo que arranca el fin de semana en Japón.

World Athletics informó el martes que más del 95% de las pruebas —un examen genético para determinar el sexo del atleta al nacer— se han completado en preparación para el campeonato mundial que tendrá lugar en Tokio.

El organismo rector del atletismo indicó que el resto de las pruebas —para los equipos de Francia y Noruega y algunos atletas radicados en Francia, ambos países donde las pruebas genéticas por razones no médicas están prohibidas— se realizarán en Tokio antes del inicio de la competencia.

“Esta ha sido una respuesta de todo el deporte a un principio en el que todos creemos fundamentalmente, que es proteger la categoría femenina”, dijo el presidente de World Athletics, Sebastian Coe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El atletismo fue el primer deporte olímpico en reintroducir las pruebas de cromosomas —anteriormente descontinuadas en la década de 1990—, que requieren que las atletas que compiten en eventos femeninos se sometan a la prueba una vez en sus carreras. Anunció en marzo que aprobó la introducción de pruebas de hisopos bucales y pruebas de manchas de sangre seca para las mujeres con el fin de mantener “la integridad de la competencia”.

World Athletics había establecido una fecha límite del 1 de septiembre para que las atletas se sometieran a las pruebas genéticas antes del campeonato mundial.

El mes pasado, el organismo rector del boxeo de estilo olímpico anunció que requeriría pruebas de sexo para todas las boxeadoras que deseen competir en la división femenina en su campeonato mundial este mes en Liverpool, Inglaterra.