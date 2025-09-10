Se agrava la trata de personas en Puebla

PUEBLA, Pue.- La desaparición de personas en Puebla, un hecho grave, está asociada con la trata de personas, alertó la académica e investigadora especialista en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, María del Rosario Arrambide.

“Es un tema que se ha denunciado en forma periódica por familiares de personas desparecidas y por organizaciones (…) muchas de las desapariciones están asociadas a la captación de personas con fines de explotación, desde sexual o explotación laboral”.

La responsable de la Defensoría Adjunta de Atención, Investigación y Seguimiento de Derechos Universitarios de dicha casa de estudios recordó que en la medida que el crimen organizado ha ido tomando poder sobre el territorio, el reclutamiento está relacionado con la desaparición de las mismas.

Tras el caso del municipio de Amozoc, donde al menos once personas fueron engañadas con ofertas laborales para ser reclutadas por el crimen organizado, la especialista consideró que la desaparición de personas no puede mirarse de forma aislada, sino que tienen que hacerse un análisis de contexto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Donde se caracterice no solo la desaparición sino la captación con fines de trata de personas, son dos delitos que se vinculan y tendrían que analizarse en ese sentido”, destacó la especialista.

María del Rosario consideró necesario que las autoridades se pregunten dónde están los focos de presencia del crimen organizado, cuáles son las actividades delictivas que se están haciendo en determinados municipios del estado y dónde están desapareciendo las personas para tener investigaciones interdisciplinarias.